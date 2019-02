Premiar a los mejores funcionarios y otras nueve ideas de Casado para mejorar la Administración

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció este domingo en Toledo su decálogo para reformar la Administración Pública y reforzar la cohesión territorial del país.

1. Impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica basado en la corresponsabilidad en los ingresos y en los gastos. Apuesta por una nueva y eficaz ley que garantice la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan y que "no se pacte bilateralmente con ninguna autonomía".

2. Racionalización del gasto burocrático, reducción de la Administración y supresión de duplicidades.

3. Reforma de la función pública para garantizar la libertad de elección del usuario y los complementos retributivos por desempeño laboral. El PP defiende los derechos de los funcionarios, pero señala que "las oposiciones se tienen que modernizar". Entre otras medidas, aboga por establecer "un complemento retributivo en función de lo que trabajen o de la evaluación del usuario para que nuestros funcionarios se sientan prestigiados y bien remunerados". Además, aboga por potenciar la movilidad para facilitar el acceso de los empleados públicos a puestos de trabajos en otras administraciones. "¿Cómo puede ser que estemos pasando de que lo que era un mérito, sea un requisito?", se preguntó Casado.

4. Reforzar la presencia del Estado en todas las CCAA a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. "No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos", ya que "no se puede querer lo que no se ve", según Casado.

5. El PP también se compromete a aclarar las competencias de titularidad estatal y a exigir lealtad en su administración por parte de las Comunidades Autónomas.

6. Moratoria de transferencias de competencias, de modo que se evalúe cómo se desempeñan las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y paralizar la cesión de nuevas transferencias si están siendo desleales.

7. Ley de lengua para garantizar el español en la Administración y el empleo público y favorecer la movilidad. "Cuando gobierne el PP las administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español", añadió Casado.

8. Compilación normativa para derogar una ley por cada nueva: "Cuando sea presidente del Gobierno me comprometo a derogar una ley por cada una que apruebe", ya que se legisla demasiado y hay que regular solo lo imprescindible. "Queremos una Administración para que la gente lo tenga fácil, no difícil".

9. Digitalización de las Administraciones Públicas y certificación registral online.

10. Avanzar en el mercado único y en la autopista administrativa de licencias y permisos. "No puede haber una licencia por cada autonomía o por cada provincia".