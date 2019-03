Hacienda destroza la vida a tres niños herederos: "Nos han embargado hasta el alma"

La historia de Emma y sus hijos pone los pelos de punta. Esta humilde trabajadora gaditana jamás llegó a imaginar lo que le sucedería a su familia tras sufrir las muertes de sus tías abuelas. La herencia que recibieron sus tres hijos, lejos de suponer una alegría económica, supuso la mayor de las condenas para los niños. El Impuesto de Sucesiones en Andalucía se ha llevado las ilusiones futuras de los pequeños.

En 2012, al fallecer una de las tías abuelas, dejó en el testamento su patrimonio a su hermana. Al poco tiempo, y sin que pudieran llevarse a cabo las gestiones, la heredera también murió. Ambas tías, sin hijos, consideraban a sus sobrinos nietos, entonces menores de edad, y a su sobrina Emma -la madre- como si fueran sus propios hijos. Ellos eran todo lo que tenían. Por eso, cuando enfermó la última tía abuela, poco antes de fallecer, decidió dejárselo todo a sus sobrinos nietos, sin saber el castigo que le supondría a los herederos debido a alto tributo aplicado y la correspondiente deuda con el Fisco.

"A mis tres hijos, la Agencia Tributaria les reclama más de un millón de euros en concepto de Impuesto de Sucesiones. Ni vendiendo el patrimonio heredado saldan la deuda. Hacienda les ha robado la vida. En cuanto salgan al mercado laboral confiscarán parte de sus nóminas y, además, con intereses de demora", cuenta con amargura Emma.

Patrimonio confiscado

En total, el Fisco les pide a cada uno de los tres chicos las cantidades de 412.669, 336.991 y 334.136 euros. Para hacer frente al pago, pensaron en vender el local comercial, los tres pisos, las dos fincas y los ahorros de sus tías abuelas que conformaban el total de la herencia, pero Hacienda no les deja, ya que, al no poder abonar inicialmente el citado impuestos, los titulares de los bienes no son ellos, sino Hacienda. La Agencia Tributaria les ha embargado los derechos hereditarios, por lo que se encuentran atrapados. No disponen del patrimonio y, además, cargan con la enorme deuda contraída.

"Hacienda ha tasado el patrimonio al alza. La Junta de Andalucía ha realizado un baremo irreal y han valorado la herencia en más de 3 millones de euros. Y eso no lo vale para nada. Han engordado la cifra y retenido los bienes", explica con nerviosismo la afectada. Emma no logra entender cómo el Fisco andaluz puede solicitar a un niño pequeño la cantidad de 400.000 euros. "En el momento en el que mis hijos iban a heredar, la mayor acababa de cumplir 18 años y comenzaba a estudiar una carrera, la otra hermana 15 y el pequeño 10 años. Al menor de los tres le llegaban cartas de Hacienda amenazantes. ¿Cómo es esto posible? ¿Pero qué dinero puede tener un niño de 10 años? ¿En qué país vivimos?", cuestiona la madre.

"Mis hijos están fatal"

El mazazo psicológico para los jóvenes ha supuesto que vean el futuro muy negro. "Están muy mal desde que recibieron la noticia. El varón me dice que le gustaría cambiarse de nombre. Las niñas hablan hasta de irse de España. La verdad es que se les ha pasado de todo por la cabeza, no saben qué van a hacer cuando tengan un puesto de trabajo. No podrán comprarse un piso ni pedir una hipoteca, ni un préstamo para un coche. No podrán hacer vida normal. Hacienda nos ha robado hasta el alma", relata desesperada.

Otro de los problemas son los intereses de demora. "No van a poder saldar la deuda nunca. La Agencia Tributaria sigue sumando intereses, al igual que un banco. Cuanto más tiempo pasa, más grande es el agujero económico para nosotros. ¿No hay manera aunque sea de frenar eso? Nos están haciendo mucho daño", asevera Emma.

"No somos ricos"

La gaditana no tuvo más remedio que buscar ayuda y, por suerte, la encontró. "Quiero agradecer toda la ayuda de miles de familias andaluzas que nos están brindando desde la Asociación Stop Impuestos de Sucesiones. Los casos son sangrantes, no somos los únicos. Esta comunidad tiene que suprimir este impuesto inmoral y que está llevándose por delante el pasado y el presente de miles de afectados. No somos ricos, somos gente trabajadora, humilde, es falso eso que dicen que es un impuesto a los millonarios. ¡Falso!", repite con pesar.

El presidente de la Asociación Stop Impuestos de Sucesiones, Juan Carlos Valverde, ha expresado su profundo rechazo a los políticos del PSOE, con Susana Díaz a la cabeza, tildándolos de "creadores de miseria". El jurista ha transmitido a Libre Mercado que "los políticos del cambio", PP y Ciudadanos, "todavía no les han dado una respuesta". "Hemos presentado a la Junta un documento con 40 medidas sobre el Impuesto de Sucesiones. Es urgente. La vida de los afectados es un infierno. Es muy injusto", lamenta el letrado.

Emma, de todos modos, no ha perdido la esperanza. "Espero que tarde o temprano los políticos de este país entren en razón porque romperle la vida a unos niños es ya inadmisible", concluye.