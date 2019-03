Sigue aflorando la deuda oculta de Susana Díaz: Fomento tiene un ‘pufo’ de 1.028 millones

Esta misma semana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoció que las cuentas de la Junta de Andalucía contienen un agujero de al menos 2.900 millones en materia de educación y sanidad. Esta cantidad incluye inversiones no ejecutadas, ingresos no realizados, facturas ocultas, etc.

Sin embargo, el levantamiento de alfombras no ha terminado ahí. De hecho, según datos facilitados por la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, las cuentas de la Junta ocultaban también un enorme agujero de 1.028 millones de euros concentrado en tres agencias de la Administración paralela que cuelgan de esta cartera de gobierno.

El pufo ha salido a la luz gracias al proceso de auditoría y revisión presupuestaria que están impulsando desde el gobierno regional PP y Ciudadanos. La iniciativa cuenta con la ayuda inestimable de Vox, cuyo apoyo a la coalición entre azules y naranjas incluía el compromiso de revisar con lupa las cuentas de la Junta.

Desbrozando la realidad de dicha deuda, la consejería de Fomento ha detectado 565,2 millones de euros en facturas de la Agencia de Obra Pública. Esta cantidad incluye 396,6 millones de pagos pendientes a entidades financieras y otros 168,5 millones ligados a pagos por sentencias judiciales desfavorables. Este último punto carece de cobertura presupuestaria.

También en la Agencia de Vivienda de la Junta se han encontrado numerosas facturas que no entran dentro de la contabilidad oficial del gobierno autonómico. El nuevo gobierno, dirigido por el popular Juanma Moreno, cree que la deuda de este organismo llega a 443 millones de euros, una vez se suman distintas obligaciones (préstamos de gestión delegada, créditos hipotecarios, deudas adquiridas con el gobierno andaluz…).

Pero la cosa no acaba ahí. En la Agencia de Puertos se ha encontrado una deuda oculta de 14,9 millones de euros. Por tanto, sumando las distintas obligaciones que recogen los párrafos anteriores, el desfase asciende a 1.028 millones de euros. Eso sí: desde el gobierno advierten que la deuda real puede ser mayor, puesto que algunos organismos dependientes de la consejería de Fomento aún no han completado la pertinente auditoría de gastos y facturas pendientes.

Hay también otros agujeros presupuestarios en materia de Fomento. Por ejemplo, si se revisan los fondos FEDER, programas de gasto que cuentan con apoyo presupuestario de Bruselas, encontramos que los niveles de ejecución de la etapa de gobierno de Susana Díaz apenas han alcanzado el 22%.

De manera que, se mire como se mire, las cuentas andaluzas plantean cada vez más dudas sobre la gestión del Partido Socialista durante las cuatro últimas décadas. Al fin y al cabo, si hace unos días conocíamos el agujero de 2.900 millones de euros en sanidad y educación, ahora sale a la luz la brecha de 1.028 millones que suman las agencias de Fomento.