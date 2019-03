Federico, sobre la inversión: "Tienes que dejar que te asesoren los que saben"

El programa de cultura financiera de esRadio, Tu Dinero Nunca Duerme, en colaboración con Value School, dedicó su espacio del pasado domingo a una edición especial con una entrevista en profundidad a Federico Jiménez Losantos. Entre otros asuntos, Federico habló de sus inquietudes sobre cultura financiera, la Escuela de Salamanca, Juan de Mariana o los conceptos de libertad y propiedad.

De hecho, Federico fue uno de los precursores de la información económica en la radio española cuando estuvo al frente de la Linterna de COPE, donde propuso crear una cesta de inversión con sus contertulios de entonces, un plantel de lujo con José Varea, Juan Velarde o José Raga.

Aquella cesta estuvo compuesta por seis valores, que escogieron los expertos y que consideraban extraordinariamente baratos, justo después del pinchazo de la burbuja punto com. Él mismo invirtió y en dos años cuadruplicaron la inversión. Por este motivo, Federico repitió una y otra vez el mismo consejo: "En cuestiones de inversión, si no sabes, tienes que dejar que te asesore la gente que sabe".

Durante la hora de programa, Federico insistió en la importancia de los conceptos de libertad y propiedad, que "son inseparables. La libertad es inseparable de la propiedad y la propiedad de la libertad". En este sentido, lamentaba Federico que "el problema ahora en España es que se ha perdido la idea de la igualdad ante la ley y el de propiedad".

El equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con Federico Jiménez Losantos

Para el director de Es la Mañana de esRadio, el mejor antídoto para evitar problemas en el mundo de las finanzas y en la vida en general es el aprendizaje: "Cuando uno tiene algo y quiere que prospere, tiene mecanismos, pero hay que aprender… El ser humano no nace sabiendo, por eso, si no sabes, acude a los que saben y confía en ellos", decía no sin recordar que "el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo es una buena educación. Hay que estudiar, aprender y prepararte. El éxito de los judíos en la historia de la humanidad radica en la educación".

En cuanto a su experiencia como inversor en la Linterna de la Economía y su cesta de valores, hay que sumarle la que ha sido la gran inversión de su vida, el grupo Libertad Digital y esRadio. En este capítulo, Federico habló de su papel como empresario de éxito y de cómo con trabajo, disciplina, conocimiento y confianza en un buen equipo es posible sacar adelante un proyecto como este grupo de comunicación.

No faltó en el programa una lección magistral de historia recordando la Escuela de Salamanca y los escolásticos, una de las aportaciones más importantes de la historia a la política y la economía y, además, marca España. "La Escuela Austriaca es la continuación de la Escuela de Salamanca", dijo Federico.