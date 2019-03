Las empresas españolas aceleran el envío de productos a Londres por la cercanía del Brexit

El próximo 29 de marzo no será un día cualquiera, es la fecha en la que, en principio, Reino Unido debe abandonar la Unión Europea. Lo cierto es que hay pocas probabilidades de que se llegue a ese día sin una prórroga pactada con Europa para retrasar la fecha de salida, pero todo es posible. Theresa May ha anunciado que dejará que el Parlamento británico vote si quiere ir hacia una salida sin acuerdo, y, de ganar el sí, el 29 de marzo se produciría el temido Brexit duro. Sin embargo, según los expertos, lo que ahora tiene más enteros es que el Gobierno de May pida a Bruselas una prórroga que sería aceptada.

Ante esta incertidumbre, cientos de comerciantes españoles se encuentran sin saber qué hacer. Cada semana son enviados a Reino Unido productos por valor de 350 millones de euros. Entre ellos, frutas, hortalizas, jamones, vino, etc. Lo hacen en camiones que atraviesan el canal de la mancha por el famoso Eurotúnel. Pero, ¿qué pasa si se produce el Brexit duro? De llegar a esa situación, se pasaría a un control de aduanas que retrasaría la llegada de todos estos productos, ya que, además del Eurotúnel, los puertos británicos y la llegada de productos por vía aérea también quedarían bloqueados.

Por ello, las empresas españolas afectadas están apurando estos días para enviar una mayor carga de productos a suelo británico. Para evitar el posible caos, las compañías prefieren abarrotar sus almacenes que dejar desatendidos a los clientes del Reino Unido. Porcelanosa ya anunció estar ampliando el stock para sus grandes clientes por el temor de que se llegue al 29 de marzo sin acuerdo entre Londres y Bruselas.

La compañía farmacéutica Almirall ha reforzado las reservas de sus medicamentos en su nave de Heathrow. Este aeropuerto está acumulando grandes cantidades de productos enviados desde la Unión Europea para evitar el colapso. Otras compañías como Cosentino, SEAT y Gestamp están siguiendo los mismos pasos.

El curioso caso del jamón

Aunque lo más llamativo es el envío masivo que empresas como Jamones 5J y Enrique de Tomás están realizando. La firma española Enrique de Tomás tiene cinco establecimientos en Londres y por eso no han dudado en ampliar la reserva de jamones en sus almacenes.

Tal y como informa el diario Público, la empresa utiliza el 95% de sus productos de origen español y esto dificultaría sobremanera el abastecimiento en caso de Brexit duro. Sin embargo, José Sol, director de Jamones 5J en Reino Unido, señala que es difícil almacenar sus piezas en este mercado y mantener su calidad por la humedad existente.