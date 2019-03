El camerunés que apoya a Vox: "Hermanos negros, los progres del PSOE y Podemos os utilizan"

Yves Bertrand Ndongo ha saltado a la fama recientemente tras su aparición en el programa Espejo Público de Antena 3. Su encendido debate contra tertulianos de la izquierda política como Elisa Beni, a la que criticó "por odiar a España" e invitó a "que se fuera del país", ha provocado un maremágnum de opiniones en redes sociales de toda índole.

Yves Bertrand Ndongo

Este camerunés ha revuelto las aguas del mainstream. Ha roto el discurso políticamente correcto construido por la progresía alrededor de los negros. Este experto en limpieza de maquinaria industrial se define como "un negro de derechas" porque, para él, lo que no tiene sentido es que los inmigrantes "voten a la izquierda". Su discurso incomoda por la crudeza y claridad de sus palabras. Bertrand no se anda con chiquitas y, por supuesto, no tiene ningún tipo de complejos. Hablamos con él.

- Tu aparición en televisión ha levantado polvareda en redes sociales. Defendiste a ultranza que no has sentido racismo en España ante la tertuliana Elisa Beni que te decía lo contrario. ¿Qué pensaste cuándo te fuiste de allí?

Pues imagina...Yo, un negro de Camerún, atestiguando que no he sentido racismo en los más de diez años que llevo en España y defendiendo que este país no es racista, y una blanca, Elisa Beni, contestándome lo contrario. Es de locos.

- ¿Eres de Vox?

No, no lo soy. Estuve en un evento de ellos porque me invitaron. Son muy majos, me lo pasé genial y de racistas no tienen nada.

- Dices que hay acabar con el efecto llamada.

Es un drama. Han muerto más de 3.000 personas en el mar en 2017 por culpa del efecto llamada. Hablé con un chico que vino en patera y quiere retornar. Las mafias comercian con ellos y los metes en el mar en situaciones muy duras y sin rumbo hasta que los detecte alguna ONG. Me contaban cómo se moría la gente en el camino y tenían que tirar los cuerpos por la borda. Es terrible, y eso hay que controlarlo, porque después vienen aquí y nada es como les prometieron. Acaban malviviendo en las calles de Madrid, sin vida, ni rumbo. Es muy duro.

- Has aguantado insultos porque apoyas a Vox cuando aborda el tema de la inmigración.

Sí, pero es porque desconocen en absoluto el tema. Te pongo un ejemplo. Estuve hablando con un inmigrante africano de Lavapiés que sufría el no poder quedarse con papeles en España y tampoco lograba regresar a su país de origen porque no tenía la documentación necesaria... Y así, cientos. Están atrapados. La inmigración debe ser regulada, tal y como expone el líder de Vox, Santiago Abascal.

No podemos pedir a España que abra las fronteras sin más. Sería un caos absoluto. Y no es una cuestión de racismo. En Inglaterra, los españoles tienen problemas para sobrevivir y malviven en Londres también, y muchos se vuelven y son blancos. No podemos decir que sea por racismo.

- El mainstream describe a Santiago Abascal como racista y de extrema derecha. Tú opinas lo contrario.

Abascal no es racista. Parece que Vox ha inventado la inmigración ilegal. Esto existe en todos los países. Con Obama, el expresidente negro de Estados Unidos, hubo más de 3 millones de deportaciones. Ahora, con Pedro Sánchez, en los ocho meses que lleva, las deportaciones y devoluciones en caliente existen. No podemos decir que eso es cosa de Vox porque son las reglas de todos los países.

- Te han recriminado que lo has tenido muy fácil en tu vida y que por eso hablas así...

Mi vida ha sido muy dura desde que llegué. No ha sido un camino de rosas en absoluto. Me casé con una española, pero no se tienen los papeles de un día para otro. Conocí a mi mujer en Camerún, me fui de mi país con 20 años, mi madre no quería que viniese con los blancos porque tenía miedo de cómo me iba a ir aquí.

- ¿Y cómo te va?

Yves Bertrand se presentó al programa MasterChef. Bromea con que no lo seleccionaron por "el delantal que llevaba".

Pues ahora bien. Llegué en plena crisis a España, eché muchísimos currículums. Comencé limpiando colegios. Ahora soy experto en limpieza de máquinas en el Cuartel General de Armas. Tengo tres hijos con mi esposa y amo esta preciosidad de país que tenéis, su gente y su vida. Jamás me han rechazado por ser negro, ni en el trabajo ni en la calle. Yo me he integrado y me he adaptado. Los inmigrantes deben querer integrarse porque es otro país que te está acogiendo y tienen sus normas, como cualquier comunidad de vecinos.

- Pero Podemos insiste en que hay racismo en España.

Viven de causas que ni ellos se creen. Inventan fantasmas. Las izquierdas utilizan el discurso del racismo y cuela. Es muy fácil decir que lo que te pasa te pasa por ser negro, pero eso es falso. Podemos y los progres lo usan muy bien y victimizan a mis hermanos negros, y muchos, desafortunadamente, les creen. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez engañan y utilizan a mis hermanos negros para sacar rédito político, pero no hacen nada por ellos, los dejan tirados.

¡Cómo se puede creer a alguien que se daba golpes en el pecho por vivir en Vallecas y ahora vive con su pareja, Irene Montero, en un chaletazo en Galapagar? O, por ejemplo, Monedero o Echenique, todos ellos apoyando a un dictador y asesino como Maduro. Nadie en su sano juicio puede ser de este partido. Es muy triste que ahora que Venezuela está sumida en la más absoluta miseria no sean capaces de rectificar. ¿Y quieren que los negros estemos con ellos? Por favor…

- Pablo Iglesias o Ada Colau han hecho suyo el movimiento de los manteros.

No tienen ni idea de la vida de un mantero y de lo dura que es, el frío que pasan y lo mal que se encuentran. Todavía no he visto a ninguno de ellos aprobar una medida para que puedan conseguir los papeles y que dejen de trabajar en las calles tirados como perros. Si tanto les duele los manteros ¿por qué no hacen nada para que los manteros empiecen a poder pagar impuestos como los españoles?

- Los comerciantes afectados te aplaudirían.

Es normal. Seamos sinceros, el top manta afea Madrid y es una venta injusta. Si nadie pagara impuestos, no tendríamos Sanidad ni carreteras. Hay que ser justo con la economía española como inmigrante. No puedes vivir de ayudas o la beneficencia toda la vida y acomodarte porque eso sale de los bolsillos de los contribuyentes de este país que se levantan por la mañana para ir a trabajar. Hay que ser responsable como inmigrante con el resto.

- Tus palabras distan mucho del inmigrante victimizado, más bien buscas que tomen conciencia y sean honestos y fuertes.

Por supuesto. Hay que demostrar como inmigrante que tienes la necesidad de contribuir a España para agradecérselo. De eso trata la inmigración responsable. No puedes llegar aquí y empezar a quejarte…

- ¿Has discutido con tus compatriotas u otros inmigrantes?

Dicen que soy un renegado de Camerún. Es falso, también amo mi tierra de origen.

Yves Bertrand se viste de rey Baltasar todos los años `porque le encanta y se siente orgulloso´

- España te duele.

Me considero un patriota. España me duele, sí, porque la amo. Me resulta muy curioso que los españoles tengan tanta vergüenza de llevar una bandera de este país, de decir ¡Viva España!, de llevar una pegatina en el coche que ponga España. ¿Por qué? ¿Por qué os llaman fachas?

- Pues para algunos será por eso…

Pues que lo digan. Sí, si amo a España, soy facha entonces. ¿Y qué? Hay que intentar inculcar el amor hacia este país entre los españoles. Tenéis una historia fascinante, habéis hecho una transición admirable. Los padres de esta nación no son valorados, no lo puedo entender, me entristece.

- Si Vox te ofreciera ir en alguna lista, ¿estarías dispuesto a entrar en política?

Todo lo que sea por sacar adelante a España, lo haré. Es el país más bonito del mundo, el más solidario con gente con un corazón inmenso. Si hay posibilidad de ayudar a España desde la filas de Vox, allí estaré. Sólo puedo decir que ¡Viva España¡ y ¡Viva el Rey!