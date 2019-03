Gillette busca el perdón de los hombres con una campaña que ensalza los valores masculinos

Gillette parece recular después del aluvión de críticas recibidas tras lanzar un spot contra "la masculinidad tóxica". El varón era retratado como un ser sin educación, irrespetuoso con las mujeres y de bajo cociente intelectual. La multinacional de cuchillas de afeitar no esperó la avalancha de hombres que tiraron sus gillettes a la basura. Las redes sociales repudiaron esta imagen denostada e irreal del sexo masculino. Ahora, ese hombre vil y descarado ha sido enterrado por la marca.

Bajo el eslogan "Every hero sweats, Some Never Show It", Gillette busca el perdón de los varones –al fin y al cabo, son sus principales clientes–. Su campaña de marketing ensalza los valores masculinos a través de la figura de su protagonista: un soldado americano.

El spot comienza con la escena de un militar estadounidense fuerte, musculado, alguien que cuida de él y de los suyos. Vestido de uniforme da a su hija de comer, corre por un bosque helado con la tropa, hace flexiones en un suelo congelado, entrena duro y carga troncos con sus compañeros. El soldado se esfuerza, se preocupa por su país y su familia mientras recuerda a su mujer y a sus hijos que le envían cartas y fotos cuando está de servicio en el extranjero.

Gillette muestra un varón que también se emociona, echa de menos a sus seres queridos, siente y padece mientras trabaja duro y lejos de su hogar. El militar duerme en estrechas literas, esperando que pase el tiempo. Regresa a casa, abraza a su mujer cuando la tiene cerca y, finalmente, termina volviendo a la vida civil terminando su carrera en el ejército. Ha cumplido y seguirá cumpliendo en la vida. La multimillonaria empresa homenajea así a los hombres que luchan por su patria y los cubre de gloria describiéndolos como héroes.

En su comunicado publicitario han expresado su deseo de "mostrar los desafíos menos conocidos que enfrentan los miembros del servicio cuando se retiran o se separan del ejército y reingresan a la vida civil y encuentran trabajo". Asimismo, han transmitido "su reconocimiento a los héroes cotidianos que perseveran en esa transición, al mismo tiempo que intentan sobrellevar las tareas cotidianas de su trabajo, la vida familiar y cualquier número de desafíos adicionales que enfrentan".

En su hábil plan marketiniano para captar de nuevo a la clientela que le dio de lado, Gillette Deodorant ha anunciado que se asociará con la organización sin fines de lucro Operation Homefront. Esta organización tiene como misión "ayudar a construir familias militares fuertes, estables y seguras para que puedan prosperar en las comunidades en las que han trabajado duramente". De hecho, donarán parte de los beneficios de la campaña a las familias de militares necesitados, además de comprometerse en contratar veteranos que estén buscando trabajo y formación como profesionales en otros sectores.

Por ahora, el spot está teniendo una gran difusión con más de un millón de visualizaciones en Youtube. Sólo les queda recuperar a los hombres que tiraron sus cuchillas a la basura y renegaron de sus productos. De momento, no se puede tomar el pulso a la opinión pública puesto que los mensajes en el canal de la empresa de cosmética masculina están desactivados.