El tuit clasista con "la hija de un camionero" que se le ha vuelto en contra a Jordi Évole

Jordi Évole es una persona muy sensible. Tanto, que llega a emocionarse porque "la hija de un camionero" pueda ser capaz de lograr la hazaña de convertirse en la número uno de Selectividad. En un país como España, con la educación pública y gratuita para todos, para El Follonero parece que esta chica no podría haber aspirado a otra cosa que no fuera a llevar un camión de por vida. Por eso se emociona.

Así se lo ha hecho saber a los usuarios de Twitter, que han estallado en tromba ante una reflexión que destila clasismo por los cuatro costados. "La hija de un camionero, la número uno en la Selectividad. A mí me emociona", ha publicado el periodista. El mensaje va acompañado de un vídeo promocional de su último programa dedicado a la profesión de camionero.

"La hija de un camionero, la número uno en la Selectividad". A mí me emociona.#SalvadosEnRuta https://t.co/b0mtk7oyN3 — Jordi Évole (@jordievole) March 17, 2019

Las redes sociales no han dudado en criticar a Évole, recriminándole sus prejuicios sobre las capacidades intelectuales de los hijos de las familias humildes.

Hasta aquí me llega cierto tufillo elitista... ¿La hija de un camionero no puede ser inteligente, trabajadora y constante? Estamos en 2019, no en 1960. — Patricia Higuera (@pathiguera75) March 18, 2019

Sorprendente.

¿Creía que los más listos eran de familias ricas de clase alta? ¿Cree que es una excepción y por eso le emociona haber conocido al progenitor? ¿Quizá pensaba que los hijos de camioneros tienen menos neuronas?

¿De dónde se ha caído? — Juan Duque (@Duquedemicasa) March 17, 2019

Que esto te sorprenda es de burgués clasista del S XIX. — Andrés @Andresamunt) March 18, 2019

Algunos han tumbado su teoría recordándole, por ejemplo, el origen del padre de Amancio Ortega, un ferroviario de profesión.

¿Y este tuit tan lleno de soberbia y prepotencia? Insinúas que por ser hija de un camionero va a ser más tonta o qué?

Te recuerdo que Amancio Ortega es hijo de un ferroviario y ahí lo tienes en lo más alto!

Deberías disculparte! — Jaume Bosch (@JaumeBosch6) March 18, 2019

También hay otros que han preferido tirar de humor