"Las materias primas están hoy muy baratas en comparación con otros activos como Bolsa o deuda"

Este domingo, Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la radio generalista española producido en colaboración con Value School, dedicó su espacio a la inversión en materias primas, una disciplina compleja y amplia, pero que resulta muy interesante, no sólo para completar una buena cartera de inversión, sino también para encontrar valor cuando los mercados bursátiles no ofrecen alternativas atractivas.

Así lo explicaron Guillermo Nieto y Marta Escribano, asesores de la Sicav Salmon Mundi, y que fueron los expertos invitados por Tu Dinero Nunca Duerme para hablar de una disciplina tan complicada. De entre las materias primas, quizá el oro sea la más conocida y extendida, en tanto en cuanto, representa un valor refugio, "el único valor refugio", según Nieto, ya que "las materias primas industriales y agrícolas pueden sufrir en periodos recesivos".

Precisamente, para los inversores particulares no expertos, tanto Guillermo como Marta recomendaron completar su cartera de inversión con entre un 5 y un 10% de oro. En este sentido, Marta Escribano recordó que "Ray Dalio dice que el que conoce la historia tiene oro en su cartera", y por eso aconsejó diversificar una cartera con un pequeño porcentaje en oro físico. Su recomendación pasaba por ETF's respaldados en oro físico.

Respecto al oro, en su lección, Manuel Llamas recordó un dato interesante, y es que el oro es el único material que no pierde su poder adquisitivo con el paso del tiempo, así "Hoy nos podemos comprar un buen traje o un coche por la misma cantidad de oro que pagaban los romanos por una túnica o un carro caballos hace 2.000 años". Por su parte, en su pizarra semanal, Domingo Soriano nos habló de la complejidad y los riesgos de invertir en materias primas, y explicó las distintas vías para participar de este mercado.

Volviendo a los consejos para los inversores particulares, Guillermo Nieto señaló que lo más recomendable para los particulares es comprar acciones de empresas de materias primas, teniendo en cuenta sus reservas y su deuda (escoger las empresas poco endeudadas). Y ¿Por qué puede ser atractivo invertir en materias primas? "Las materias primas están hoy muy baratas en comparación con activos financieros, especialmente bonos, donde se concentran los mayores excesos. Presentan los valores más atractivos desde 1925", explicaba Nieto.

Su compañera en Slamon Mundo, Marta Escribano llamaba también la atención sobre "las mineras de oro" que "también están bastante interesantes". Escribano recordaba que "El respaldo actual de la oferta monetaria por el oro ronda el 8,8%, un nivel muy bajo frente a la media del 30% de los últimos 50 años", como dato a tener en cuenta sobre el potencial de este metal precioso.

Tanto Marta como Guillermo Nieto también destacaron algunos datos que suelen monitorizar para estar alerta sobre cómo puede comportarse el mercado. Así, siempre tienen en cuenta el boom crediticio en China, así como los volúmenes de deuda público y bonos corporativos de mala calidad crediticia que hay en el mercado.

Para aquellos inversores que quieran aventurarse en estos mercados tan complicados, Guillermo Nieto y Marta Escribano indicaron algunas materias primas cuyos precios consideran en mínimos históricos, como el uranio y el petróleo aunque advirtieron de la posible burbuja del Shale.

Finalmente, ambos analistas alertaron sobre el riesgo de padecer una crisis inflacionaria debido a las laxas políticas monetarias de los bancos centrales, en un contexto de histórico endeudamiento público: "Las materias primas responden muy bien ante la inflación", sentenciaron.