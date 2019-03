El 600 eléctrico costará 30.000 euros y SEAT le obliga a cambiar el nombre

Hace solo unas semanas la marca Little Electric Cars anunció que comercializaría el clásico modelo del SEAT 600, pero esta vez 100% eléctrico. Una idea que está dentro de la iniciativa "clásicos con un corazón del siglo XXI", con la que la compañía pretende hacer nuevas versiones eléctricas de los vehículos más míticos del pasado siglo. El primero de ellos fue el 600, que ha sido presentado en la feria Motortec en Madrid.

Precisamente, con motivo de la celebración de este evento, Little Electric Cars se ha enfrentado a un problema con SEAT. La compañía creadora del original 600 pidió a la pequeña empresa gallega que no utilizaran ni la palabra SEAT ni el número 600 en el modelo que pretendían comercializar, el e600. Finalmente, este clásico adaptado recibirá en el mercado el nombre oficial de Little e601.

Eso sí, estos 600 eléctricos no van a vivir el boom que vivió el modelo original. La marca subastará el modelo expuesto en la feria de Madrid y después sacará al mercado 25 unidades más. Una tirada muy pequeña que hace que los precios de cada uno de ellos sean elevados. De hecho, solamente el kit para convertir el coche en eléctrico cuesta más de 30.000 euros, tal y como señalan en el portal Xataka. Por tanto, es seguro que el coche se comercialice con una cifra bastante más elevada.

En cuanto a las características técnicas, el coche tiene 150 kilómetros de autonomía, se puede conducir de forma eco y normal y cuenta con dos modos de frenado. La potencia es de 15 Kw (20 CV) y alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Es decir, unas características muy similares a las del modelo original. El peso también será muy similar: 700 kilos.

Con todo, este 600 eléctrico, o e601, no será un coche pensado para el uso frecuente, sino más bien para coleccionistas o amantes de los 600, ya que sacarlo por la autovía limita mucho la movilidad debido a la baja velocidad que alcanza el vehículo. La empresa gallega ha asegurado que en el futuro trabajarán bajo demanda remodelando clásicos y haciéndolos eléctricos. Sin embargo, esta es una moda que acaba de arrancar, ya que una empresa londinense está trabajando en sacar la versión híbrida del clásico Porsche 911.