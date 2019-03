Carmena confirma que prohibirá el 95% de los pisos turísticos en Madrid

Manuela Carmena da la puntilla a los pisos de alquiler turísticos vacacional (VUT). El Ayuntamiento de Madrid lleva trabajando en el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje desde el pasado verano, pero esta vez ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible. Todo apunta a que el próximo 27 de marzo el texto recibirá la luz verde en el consistorio.

Lo que supone este plan es que las viviendas de uso turístico tengan un acceso independiente. Es decir, que solo se podrán alquilar aquellas casas que tengan acceso privado y no compartido. Por lo tanto, los pisos en los que el portal y las escaleras son usados por varios vecinos no se podrán utilizar como VUT. La asociación Madrid Aloja, que reúne a varios propietarios de estos pisos, asegura que esta medida supone "prohibir el 95% de las VUT" en la ciudad.

El conflicto surge porque, según este plan, las viviendas que se alquilen para alojamiento turístico están desarrollando una actividad comercial, por lo que se debe solicitar para ello una licencia de uso terciario de hospedaje. "El conflicto con el Ayuntamiento surge porque ellos creen que somos una actividad económica, y no lo somos. Su intención es que si se alquila el piso más de 90 días al año se declare como actividad económica. Pero ni el alquiler de larga duración ni el de corta es una actividad económica. Además, esto no lo decimos nosotros. Hacienda es quien establece que no somos actividad económica", lamenta Felicísimo Rodríguez, portavoz de Madrid Aloja.

El #PEH que @MADRID pretende aprobar el próximo 27/3 acabará con miles de empleos en la ciudad y por lo tanto con los ingresos que ayudan a muchas familias. Por su no aprobación seguimos pidiendo #ParemosElPlan #MadridParaTodos https://t.co/D5uFCzabLX pic.twitter.com/0VHoYqWZza — Madrid Aloja (@MadridAloja) March 20, 2019

La zona afectada por este plan se establece en tres anillos. El anillo 1 se corresponde con los límites del distrito Centro, mientras que el 2 se compone del resto de barrios considerados como centro histórico (Chamberí, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca). La tercera zona engloba a los barrios de la almendra central, Usera, Carabanchel y Latina. Para los pisos de los anillos 1 y 2 es obligatorio el acceso independiente en los edificios residenciales y en los que se solicite la licencia de uso de hospedaje. Una licencia que se debe pedir si el piso se alquila como alquiler turístico más de 90 día al año, pero el permiso no se concederá si no existe un acceso privado.

"El total estimado de VUT (10.000) representa tan solo el 0,7% del total de viviendas en Madrid (1,5 millones) y que la población en el centro creció en el último año ¿está justificada realmente esta medida?", se preguntan desde Madrid Aloja.