Goirigolzarri teme que la radicalización del PSOE dé al traste con la privatización de Bankia

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se cura en salud. La posibilidad de que Pedro Sánchez revalide su mandato tras las elecciones generales con el apoyo de Podemos hace peligrar la futura privatización de Bankia, ya que el partido de Pablo Iglesias quiere convertir la entidad en una nueva caja pública.

Por esta razón, Goirigolzarri ha señalado este jueves que si pudiera pedir algo al futuro Gobierno, le pediría dos cosas: que "mantenga el mismo tono de no injerencia política" de los últimos siete años y que "tenga claro el proceso de privatización de Bankia", algo que a su entender "es lo mejor para los ciudadanos" y para "evitar tentaciones" de usar la entidad como "banca pública" o como arma de "influencia política". Goirigolzarri se ha pronunciado en estos términos en un almuerzo informativo, previo a la Junta de Accionistas que se celebra este viernes en el Palacio de Congresos de Valencia, al ser preguntado por qué espera de los próximos comicios.

Durante el encuentro, el presidente de Bankia ha confirmado que pese a los bajos tipos de interés, la entidad financiera mantiene los objetivos de su Plan Estratégico 2018-2020, tanto en lo que respecta a beneficios como en su compromiso de distribuir 2.500 millones de euros entre los accionistas. Aunque cuando elaboraron esta hoja de ruta preveía tipos de interés más altos, todavía "queda mucho partido" por jugar, ha apuntado.

De hecho, Goirigolzarri se ha mostrado muy "optimista y confiado" de cara al futuro y "animado" por la marcha de la entidad que, según ha asegurado, se encuentra en un "momento álgido", tras su primer año de Plan Estratégico. En este sentido ha destacado la "gran potencia comercial del cuarto trimestre de 2018", un ejercicio en el que Bankia ha aumentado su base de clientes en 120.000 (para este 2019 prevé un incremento de 150.000 y en lo que va de año ya ha captado 27.000).

Además, en cuanto a captura de sinergias, ya ha adelantado un año sus previsiones, lo mismo que en reducción de morosos, ha subrayado. Y es que, para Goirigolzarri, Bankia ha iniciado "un nuevo ciclo" tras la integración de BNM, que arranca con un nuevo cambio organizativo y con la incorporación de talento "por primera vez" este año: cinco personas en el Comité de Dirección, 50 personas de perfil técnico (en tecnologías, inteligencia artificial, experiencia con el cliente, etc.) y otras 150 personas a la red comercial de particulares y empresas.

En cuanto a la posibilidad de una fusión con el BBVA u otras entidades financieras, el presidente de Bankia ha asegurado que "se mantiene en el perímetro actual" del Plan Estratégico y que "no contempla ningún tipo de fusión; no hay ninguna sobre la mesa ni sobrevuela sobre la mesa", ha insistido. Tampoco contempla "ninguna OPA", ha agregado.

En todo caso, ha apuntado que cuando los tipos de interés son altos "se aletargan los procesos de consolidación" mientras que los tipos de interés bajos a largo plazo "incentivan la consolidación, como una manera de capturar sinergias". "Eso no aboca a procesos de consolidación inmediatamente, pero si los tipos negativos duran dos o tres años, indudablemente se animarán los procesos de consolidación", ha augurado. Eso sí, ha puntualizado que "fusionar dos bancos débiles no hacen un banco fuerte" y entiende que las autoridades europeas adviertan sobre "no generar bancos que por dimensión puedan tener un fracaso final".

Cierre de oficinas "nada drástico"

Goirgolzarri ha admitido que se contempla el cierre de oficinas pero "no de manera brusca", sino que dentro del proceso de adaptación a las nuevas necesidades de los clientes, se prevé una reducción del número de oficinas aunque "nada drástico".

En cuanto a la situación de la economía española, Goirigolzarri visualiza "un proceso de desaceleración dentro de un crecimiento vigoroso superior a la media europea", tal y como venían apuntando los analistas. Desde luego, observa "riesgos más externos que internos" como el Brexit, que se está "complicando" o el "riesgo potencial" de la guerra comercial y las políticas proteccionistas.

Desde el punto de vista bancario, hay una demanda "potente" en el ámbito del consumo y en hipotecas, y el circulante de empresas también está creciendo fuertemente, según ha dicho. En los préstamos más a largo plazo la demanda es inferior, pero desde hace bastante tiempo, ha recordado, porque la economía española se está desapalancando y las empresas están demandando menos préstamos.

Hipotecas, sin cambios

A preguntas sobre un posible aumento de los costes de los créditos hipotecarios con la nueva Ley Hipotecaria, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha asegurado que esta entidad "no ha cambiado la política de precios" y tampoco espera grandes cambios al respecto. Tanto es así, que en Bankia sigue aumentado "bastante bien" la contratación de hipotecas y en la Comunitat Valenciana van a "muy buen ritmo", con un aumento de hipotecas del 20%.

El crédito a promotoras también sigue a buen ritmo aunque ha experimentado cambios y ahora es "más maduro", ha apuntado Sevilla. Si en 2018 se concedieron por valor de 400 millones, en 2019 el objetivo es de 1.000 millones.