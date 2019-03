Uxue Barkos dispara el gasto sanitario... pero el servicio empeora

La sanidad navarra acostumbraba a situarse entre las mejor valoradas de todo el país. Sin embargo, las encuestas del CIS muestran que los ciudadanos de la comunidad foral tienen una percepción cada vez peor del servicio recibido, a pesar del fuerte aumento del gasto presupuesto por el gobierno de Uxue Barkos en este departamento.

Así lo pone de manifiesto un informe de Institución Futuro, el think tank de referencia de la comunidad navarra. De acuerdo con dicho documento, la sanidad navarra ha visto aumentado su presupuesto en 295 millones de euros respecto al año 2015. Esto significa que el 28% del aumento de gasto ocurrido durante la presente legislatura ha ido a parar a la sanidad.

No hablamos de un repunte menor, puesto que repartir 295 millones de euros entre los 640.000 habitantes de la región supone alcanzar un aumento del gasto equivalente a 460 euros por habitante. Pese a ese fuerte crecimiento presupuestario, el Barómetro Sanitario del CIS muestra un fuerte retroceso de la valoración que dan los ciudadanos al servicio que prestan los hospitales y centros de salud de la región.

Para ser precisos, Navarra era en 2015 la comunidad con un mayor nivel de satisfacción ciudadana en las encuestas del sistema sanitario público. Sin embargo, ese flamante primer puesto ha quedado atrás y ahora hay seis autonomías con mejor valoración. Semejante paso atrás confirma que un mayor gasto no tiene por qué traducirse en un mejor servicio.

De hecho, el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco confirma el deterioro de la sanidad navarra. Dicho informe toma como referencia a profesionales del sector, asociaciones de pacientes, periodistas especializados… Además, el MRS estudia datos fríos, como los indicadores de calidad asistencial, los tiempos de espera, etc. Así las cosas, este informe certifica que el principal hospital de la comunidad foral, el Complejo Hospitalario de Navarra, ha caído del puesto 53 al número 64 del ranking global.

Y la cosa no acaba aquí. De acuerdo con los datos disponibles a finales de 2018, el número de personas en lista de espera se ha reducido mucho menos entre 2015 y 2018 que en la anterior legislatura. Como muestra, un botón: en los tres años de Uxue Barkos, las listas de espera bajan en 566 personas… mientras que en el último año de gobierno de UPN, la reducción fue de 850 personas.

El grueso del gasto ha ido a parar a contratar más personal. Dicho capítulo absorbe el 44% de los nuevos recursos (130 millones de euros) y supone casi 700 trabajadores más en la nómina del gobierno foral. No obstante, menos del 10% del aumento total de la plantilla son médicos, mientras que el resto son personal de apoyo, administrativos, servicios generales, etc.

"Se confirma una vez más que la mayor asignación de recursos a cualquier departamento puede contribuir a una mejor prestación de un servicio, pero no es condición suficiente para ello. La clave reside en la eficiencia y, en el caso del Sistema Navarro de Salud, ésta no ha primado por lo que los resultados no han sido tan satisfactorios como cabría esperar", zanja Institución Futuro en su resumen de conclusiones del informe.