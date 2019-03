Podemos quiere prohibir la relación entre los medios de comunicación y los bancos

Tras la vuelta de Pablo Iglesias y con todas las encuestas en contra, Podemos ha puesto este lunes dos nuevas propuestas encima de la mesa que ponen en el punto de mira a los bancos. Con la primera de ellas quieren prohibir que las entidades financieras puedan conceder créditos a los partidos políticos para que éstos financien sus campañas electorales. Con la segunda buscan vetar la libertad de los medios de comunicación privados impidiendo que los bancos tengan participaciones en ellos.

La formación morada considera que los grandes bancos del país son "dueños de grandes medios de comunicación" y esto supone, a su juicio, "hacer un flaco favor a la democracia". Por eso, se proponen prohibir su participación. Sin embargo, ni Pablo Echenique ni Noelia Vera saben cómo hacerlo. Por más que han preguntado los periodistas a ambos en la rueda de prensa que han ofrecido este lunes, ninguno de los dos portavoces han sido capaces de explicarlo.

Las preguntas no dejaban lugar a dudas: "¿Cómo se pondrían en marcha nuevos medios de comunicación bajo el modelo que ustedes proponen?", "¿Otras empresas privadas sí podrán tener participaciones?", "¿Por qué quieren prohibir la participación de un banco y no de El Corte Inglés?". Aún así, la respuesta a todas estas preguntas ha sido prácticamente la misma: cargar contra los bancos "porque no es sano que metan sus manos en los medios de comunicación".

Una vez terminada la rueda de prensa, Podemos ha distribuido una nota en la que explica algo más la medida. Así, proponen modificar Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual para que "una persona jurídica no pueda tener acciones que supongan más del 1% de la propiedad de un medio de comunicación y, al mismo tiempo, posea también una empresa de sectores estratégicos".

También plantean prohibir que "una misma persona jurídica tenga acciones por más del 1% en más de dos medios de comunicación de diferente formato". Para desarrollar todas estas medidas, la formación de Pablo Iglesias creará un grupo de trabajo con varios periodistas aunque no ha concretado los nombres de las personas que integrarán ese grupo.

Que los bancos no financien a los partidos políticos

La otra medida que Podemos ha puesto sobre la mesa este lunes también implica un veto a los bancos. Quieren que los partidos políticos no puedan pedir créditos a las entidades financieras para financiar su campaña electoral. Según Pablo Echenique que las formaciones pidan préstamos "limita la democracia en este país".

Para ello, el partido explica que habría que modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Creen que esta medida sería factible porque ellos han demostrado que con microcréditos de la ciudadanía se puede financiar una campaña electoral. "Nosotros hemos demostrado que financiándonos entre nosotros se podía financiar un partido de otra forma. Así la deuda la tienes con la gente, no con el banco. Se puede hacer", ha zanjado Noelia Vera.