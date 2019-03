Por qué el préstamo por internet gana adeptos

Ya sea porque no se pueda presentar un aval, o porque no se quiere contratar un producto vinculado como puede ser un seguro, la realidad es que hay usuarios que, si bien tienen su dinero en el banco, no pueden conseguir un préstamo con ello.

Esto ha dado pie a la proliferación de empresas financieras que ofrecen préstamos personales mediante internet, sin necesidad de ir a ninguna sucursal y simplemente rellenando un formulario para solicitar hasta 5.000 euros y devolverlos en plazos mensuales. A la comodidad de este tipo de servicios se suma la inmediatez con la se determina si el préstamo es aprobado o no. Así lo indica el estudio Tendencias en la demanda de préstamos online de la financiera Monedo Now, que define el perfil del solicitante como personas sin hijos en su mayoría, con trabajo, que prefieren estos créditos por la rapidez y comodidad del servicio y que eligen estos productos frente a los minicréditos por la posibilidad de pagar a plazos.

Requisitos para obtener el préstamo

No estar listado en Asnef y tener unos ingresos regulares son los principales requisitos para poder conseguir un préstamo personal con un trámite completamente online. Solo hay que hacer clic en el botón Solicita tu préstamo aquí abajo y rellenar la solicitud en la web de Monedo Now de una forma muy simple.

Una vez en la web de Monedo Now, solo es necesario seleccionar cuánto dinero se necesita, cuál será la cuantía de las cuotas mensuales y completar a continuación un formulario de solicitud que no lleva más de unos minutos. Una vez enviado el formulario online, la empresa decide si el préstamo está aprobado en tan solo unos minutos. Así de sencillo.

Los requisitos para este tipo de préstamos son: ser mayor de edad residente en España con un documento de identidad en vigor; ser titular de una cuenta bancaria online, indicar un número de teléfono móvil y una dirección de email y verificar la identidad.

La decisión sobre la concesión, al instante

El método que usa Monedo Now para conceder estos préstamos está automatizado al 100%. El sistema funciona mediante un algoritmo que es el que decide la solvencia del solicitante y si la cantidad solicitada se podrá conceder o no, en base a múltiples factores analizados. Al ser un sistema automático, la decisión sobre el préstamo se realiza en unos minutos.

Devolución sencilla y flexible

La devolución del préstamo se realiza en cómodas cuotas mensuales siendo el solicitante el que elige qué día del mes le viene mejor para hacer el pago mensual, que se puede domiciliar para que se realice automáticamente o también se puede hacer directamente desde el área de usuario.