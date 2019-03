Daniel Lacalle: "Lo primero que haremos será revertir todos los decretos del despilfarro

"Muchas cosas que ocurren ahora me recuerdan a lo que pasó en 2008". Daniel Lacalle, como muchos otros observadores, asiste a esta campaña electoral con una cierta sensación de déjà vu: un presidente que ha logrado cohesionar a la izquierda no a través de un programa de reformas, sino con un mensaje de odio a la derecha que viene; un PSOE que crece fagocitando a su amenaza de extrema izquierda (de IU a Podemos); propuestas populistas que llegan del Consejo de Ministros sin que quede muy claro cómo se pagarán o impactarán en el déficit; Franco y la Guerra Civil como baza electoral; y, sobrevolando este panorama, una economía que se desacelera cada día que pasa, pero no tan rápido como para que se noten los efectos antes de la cita con las urnas.

Además, por si esto fuera poco, el PP debe hacer frente a la irrupción de VOX, una amenaza directa para los populares, que ven peligrar su flanco derecho, el que siempre pensó que tenía más cubierto.

El escenario es complicado y, quizás por eso, Pablo Casado ha decidido jugársela con una apuesta arriesgada: abrir las listas y dejar que entre aire freso a Génova con el fichaje de un puñado de independientes de eso que ahora se llama la "sociedad civil". De todos ellos, Daniel Lacalle (que irá de número 4 en la lista de Madrid) es quizás el más conocido.

Consultor de éxito, autor super-ventas y habitual en las tertulias televisivas, el hasta ahora director de Inversiones de Tressis Gestión, Lacalle será la cara del PP de Casado en materia económica. Ya era, desde hace meses, el principal asesor del líder popular. Ahora, además, tendrá la responsabilidad de defender las propuestas en los medios de comunicación.

Esta semana, Lacalle ha estado en Libertad Digital, en el primero de los encuentros que mantendremos con los responsables de Economía de los partidos de centro derecha. Durante más de una hora, respondió a las preguntas de Manuel Llamas, Domingo Soriano y Carmen Tomás. ¿Su diagnóstico? La economía española se desacelera rápidamente y, si no hacemos nada, puede volver a entrar en recesión o estancamiento. ¿Su oferta electoral? Atraer inversión haciendo que sea más atractivo para una empresa venir a España; mantener la recaudación ampliando las bases imponibles, no subiendo los tipos a los que ya pagan; y flexibilizar la economía española, eliminando las barreras que impiden el crecimiento y desarrollo de las empresas.

Los siguientes son los grandes temas que se trataron en la entrevista y las propuestas de Lacalle. ¿Las podrá aplicar como próximo ministro de Economía? Lo primero es ganar las elecciones y eso, según dicen las encuestas, no será nada fácil:

- Coyuntura económica y pactos políticos

"España corre el riesgo de entrar en una nueva crisis si cae en la autocomplacencia"

"Muchas cosas que ocurren ahora me recuerdan a lo que pasó en 2008"

"La primera medida que tomaremos será revertir todos los decretos del despilfarro"

Libertad Digital: "¿Está mintiendo este Gobierno como hizo el de Rodríguez Zapatero en 2008?". Daniel Lacalle: "El Gobierno está edulcorando la realidad de manera muy agresiva. El PIB no es difícil de retocar. Puedes doparlo un poco, no mucho ni durante mucho tiempo… pero lo puedes hacer. En el último trimestre, lo que más crece es la aportación del consumo público".

"¿Está mintiendo este Gobierno como hizo el de Rodríguez Zapatero en 2008?". "El Gobierno está edulcorando la realidad de manera muy agresiva. El PIB no es difícil de retocar. Puedes doparlo un poco, no mucho ni durante mucho tiempo… pero lo puedes hacer. En el último trimestre, lo que más crece es la aportación del consumo público". "En enero, lo que ha habido es una brutal subida de los impuestos al trabajo"

"La primera medida que tomaremos será revertir todos los decretos del despilfarro. Y en el mismo Consejo de Ministros aprobaremos la revolución fiscal y la autopista administrativa"

Libertad Digital: "¿Qué feeling tiene Daniel Lacalle con Luis Garicano y Toni Roldán (Cs) o con Iván Espinosa de los Monteros (VOX)? ¿Podrían ponerse de acuerdo en temas económicos?". Daniel Lacalle: "Si tú hablas con los responsables de Economía de PSOE o Cs, los grados de diferencia son muy pequeños. La cosa se pone insoportable cuando entran los Podemos de turno, porque estos buscan el caos. Estamos tensando el debate económico, pero los que lo están tensando son los extremos, sobre todo Podemos. Porque VOX no es como la Liga Norte o Le Pen en Francia. Desde el punto de vista económico sería muy fácil llegar a acuerdos [con VOX y Ciudadanos]".

- Impuestos y financiación autonómica

"La fiscalidad en España está destinada a recaudar lo máximo posible, a corto plazo, de lo que queda. Nuestra revolución fiscal no quiere sacar más de lo que ya hay, sino ampliar las bases imponibles, atraer más inversión y crear empleo. No se puede aumentar el esfuerzo fiscal a los que ya están empleados"

"El problema de España no es de curva de Laffer. Tenemos un problema de alto desempleo, pequeño tamaño de las empresas y economía sumergida. Recaudamos menos que la media de la UE porque tenemos el doble de paro y empresas más pequeñas. Tenemos empresas mucho más vulnerables ante el ciclo"

El sistema de financiación autonómica está generando incentivos perversos. Tiene que haber mayor autonomía pero también responsabilidad crediticia. Tenemos que ir hacia un sistema de corresponsabilidad fiscal"

"Se puede facilitar la cohesión entre CCAA sin convertirlo en un sistema en el que sean siempre los mismos los que pagan y los que reciben. Y que los que reciben lo usen como excusa para crear una administración paralela. No puedes dar más autonomía para el gasto sin autonomía para los ingresos"

- Pensiones y mercado de trabajo

"No tiene ninguna lógica hablar del déficit de la Seguridad Social de forma aislada. De qué te sirve, si tienes un déficit de 100.000 millones, decir que la Seguridad Social no tiene déficit. Si tienes un rescate, las pensiones las tendrás que recortar un 10-20%, como ha pasado en otros sitios. Las pensiones sólo serán financiables si las cuentas públicas son sostenibles"

"Ahora nos gastamos el 11% del PIB en pensiones. Y llegaremos, en el máximo, al 15%: ¿es financiable? Sí"

"Cubrir el incremento del gasto en pensiones con impuestos no ha funcionado en ningún país"

"En España tenemos un problema de falta de derechos de los contratadores. Contratar es muy caro y muy complejo. Hay que facilitar la contratación: reducir el número de contratos, los costes y la carga burocrática"

"Lo primero que tenemos que hacer es facilitar el crecimiento empresarial. Tenemos empresas muy pequeñas y muy vulnerables cuando llegan las crisis"

"La reforma laboral fue esencial para acabar con la sangría del paro: destruíamos 3.000 empleos al día"

Energía