Moreno agilizará la aprobación de planes urbanísticos en Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que "dentro de muy poquito" el Gobierno andaluz aplicará el silencio administrativo positivo para trámites urbanísticos parciales, asegurando que si en 15 días el Ejecutivo autonómico no contesta a la consulta realizada por los ayuntamientos estos serán "libres para actuar".

"No van a tener el freno, la cortapisa de una Administración que no ha sido diligente", ha sostenido Moreno, quien ha subrayado, no obstante, que se hará "siempre dentro de la ley". Así, ha dejado claro que no se quiere que la Junta de Andalucía "sea un tapón por no contestar o decir siempre que no".

En un desayuno informativo de Unicaja Banco y diario SUR, Moreno ha aludido también al canon del agua, incidiendo en que su Gobierno se plantea la depuración de las aguas residuales como una "prioridad".

De hecho, ha informado de que prevén modificar la normativa para que el dinero recaudado por esta tasa se gaste en canalizaciones para conectar presas y otras interconexiones, como por ejemplo de Málaga capital a la comarca de la Axarquía.

En este sentido, ha afeado que el dinero de este canon no se haya invertido "en lo que debiera; se gastó en otras cosas". Según el presidente andaluz, su Ejecutivo hará "política hídrica ante la necesidad de agua de Andalucía".

Cuestionado por la bajada masiva de impuestos, Moreno ha indicado que "es un reto" en esta legislatura, pero ha advertido de que Andalucía "no es una isla" y depende también del comportamiento de la economía nacional e internacional. Sí ha reiterado que el objetivo es que la comunidad andaluza tenga el mismo nivel de presión fiscal que la Comunidad de Madrid.

"Quiero que los empresarios inviertan en Andalucía, aquí van a tener un Gobierno amigo, con complicidad para generar progreso", ha remarcado. Pese a ello, ha admitido que existen "nubarrones" a los que prestar atención: la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit, y la desaceleración económica.