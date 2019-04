Los riesgos ocultos de los "productos garantizados"

Este pasado domingo el espacio de Cultura Financiera de esRadio y Libertad Digital, Tu Dinero Nunca Duerme, analizó los productos garantizados y aquellas alternativas de inversión que se anuncian como 100% garantizadas.

Acompañados por Andrei Trucmel, de Value School, y por Santiago Cortezo, responsable de relación con inversores de Cobas Asset Management, Luis Fernando Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano diseccionaron este tipo de productos advirtiendo de sus principales inconvenientes y es que, como concluyeron los expertos de Value School y de Cobas, "no hay nada garantizado" en esta vida.

Santiago Cortezo comenzó destacando cómo en los mercados financieros la deuda pública se considera uno de los valores más seguros o con menos riesgo porque perdemos de vista que los estados también quiebran, "casi todos los países han quebrado al menos una vez en los últimos 200 años. España tiene el récord histórico, con un total de 14 quiebras", destacaba.

En su lección del día, Manuel Llamas destacó que en este mundo "no hay nada garantizado" y describió algunos de esos productos que eligen los inversores que se consideran más conservadores y con mayor aversión al riesgo: los depósitos bancarios: "El depósito en un banco, en realidad, no es tal. Ese dinero no está realmente en la entidad, sino que es prestado a otros clientes. El banco no te guarda realmente el dinero, sino que lo presta. El depositante es, en realidad, un acreedor más del banco".

Otro producto es el "garantizado". Llamas destacaba que en estos casos hay que vigilar el plazo, ya que si sacas antes el dinero puedes ser penalizado, el cobro de comisiones, muy altas en muchos casos, y la letra pequeña sobre la rentabilidad.

(i-d) Andrei Trucmel, Santiago Cortezo, Luis F. Quintero, Manuel Llamas y Domingo Soriano

En este sentido, durante el programa Domingo Soriano describió dos o tres ofertas de fondos garantizados que se anuncian actualmente en el mercado y se dedicó a leer esa letra pequeña: "Rentabilidad de entre 0,5% y 1,5%; no lo puedes tocar en 5 años; comisión de suscripción del 5%, de reembolso del 3%..." Haces las cuentas y acabas perdiendo dinero. Hubiera sido preferible dejarlo en un depósito.

Por su parte, Andrei Trucmel de Value School, explica algunos de los mitos de la "renta fija", que ha sido malinterpretada en muchas ocasiones por los inversores. Hay riesgo de crédito y riesgo de liquidez que hay que tener muy en cuenta.

Y frente a estos productos, está la renta variable, a menudo considerada el producto más arriesgado de todos y que, en cambio, según Santiago Cortezo: "La renta variable es mucho más segura que la renta fija a largo plazo. Tras la quiebra de Argentina, por ejemplo, la bolsa se revalorizó más de un 400%", recordaba.

Respecto al riesgo, Cortezo advirtió sobre el efecto pernicioso de la inflación, que hace que todo el dinero que se almacene ocioso pierda poder adquisitivo con el tiempo. Por su parte, Andrei Trucmel recordó uno de los consejos del gran maestro Warren Buffett: "El mayor riesgo es no saber lo que se está haciendo, dónde se está invirtiendo".

Por ese motivo, desde Cobas Asset Managemente, Santiago Cortezo destacó que "Intentamos explicar a nuestros inversores qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Cuando entiendes lo que hace tu gestor, estás mucho más tranquilo ante los vaivenes del mercado, e incluso los aprovechas". Así, para Cortezo, "es muy importante que la gente se deje aconsejar por buenos expertos. Fiarse menos de familiares, amigos y entidades financieras…"

Pero, si tienen estos inconvenientes, ¿por qué tienen tanto éxito los productos garantizados? Santiago Cortezo contestó: "Es un poco efecto reclamo. A la gente le genera mucho nerviosismo, mucho miedo perder el capital que tanto le ha costado ganar", y ese temor (lógico) genera caldo de cultivo idóneo para estos productos.