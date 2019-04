Lorenzo Amor: “Hay indicadores que vienen anunciando un frenazo en el crecimiento económico”

Lorenzo Amor ha contado en el programa Es la Tarde de Dieter de esRadio que las afiliaciones al régimen de autónomos "han bajado a algo más de 500" en los últimos meses y cómo "en estos momentos hay menos iniciativa emprendedora y en estos momentos hay más cierres de negocios".

Para el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha afirmado, haciendo un símil con el tiempo, que "va a llover en meses y que llueva en la economía no es un buen dato". Cree que "se está pensando más en la fiesta electoral que en lo que tiene que ser el día a día de nuestra economía".

"Para que eso funcione no se puede castigar al que crea empleo, no se puede castigar al que genera inversión y no se puede ni castigar ni penalizar a empresas y autónomos" ha destacado Lorenzo Amor. En referencia a los llamados viernes sociales del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que "a la gente hay que ayudarla y a las personas que lo necesiten, también, pero esta fiesta hay que pagarla".

Al presidente de ATA le "sorprende" lo poco que está incidiendo la economía en la precampaña de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Ha dicho que "lo que le importa al ciudadano no es lo que pasó hace 40 años" sino cosas que tengan que ver con "el empleo y el día a día". Por ese motivo cree que "el día que tengan que ir a votar tendrán en cuenta estas cosas" y que "la economía es algo que preocupa y en su momento se reflejará en las urnas".

Lorenzo Amor ha hecho varias peticiones a los partidos de cara a la campaña del 28-A para conseguir su voto. Ha dicho que el votaría a "un partido que garantice la estabilidad", que "no se gaste lo que no se puede pagar", "que elimine trabas a los empresarios" y que "cambie de filosofía" para tener en cuenta las aportaciones de los empresarios a la sociedad.

Desaceleración de la economía

Para el presidente de ATA "los resultados de empleo de marzo tienen unas características que preocupan" porque "hemos visto que la contratación indefinida ha vuelto a ser menor que el año pasado por segundo mes consecutivo". En este sentido ha apuntado que "la desaceleración de la economía es evidente que está ahí" porque "estamos viendo determinados indicadores que vienen anunciando un frenazo en el crecimiento económico" que "se está trasladando poco a poco a la creación de empleo".

Además ha resaltado que "cuando uno analiza los datos interanuales en el mundo de los autónomos el año pasado crecíamos a un ritmo de 33.000 autónomos más" mientras "este año un 33% menos" es decir "unos 23.000".