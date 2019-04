Cs presenta 'Papel Cero', un sistema para crear empresas sin burocracia y en apenas 24 horas

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha anunciado esta semana que un hipotético gobierno de la formación centrista pondría en marcha un sistema administrativo con el que la creación de empresas se resolvería en apenas 24 horas. Esta propuesta pretende "modernizar" y "adaptar al siglo XXI" los procesos burocráticos con los que lidian las empresas.

La propuesta del partido naranja busca simplificar los procesos de constitución de nuevos proyectos mercantiles "de manera radical", de forma que sea posible conformar una sociedad "desde un teléfono móvil o una tableta". Rivera considera que el intercambio de información por esta vía debe ser "rápido" y "sencillo", para que las empresas sean una realidad "en apenas un clic".

Según el líder de Ciudadanos, "los emprendedores no pueden perder tanto tiempo como ahora haciendo trámites de diversa índole. Muchos proyectos mueren porque no llegan a abrir sus puertas y ya tienen que enfrentar retrasos burocráticos, cargas fiscales, cotizaciones sociales, gastos de alquiler, etc.".

Para Rivera, "el gobierno debe estar al lado de las empresas, no en contra de las empresas", puesto que el sector privado "contribuye a la riqueza nacional creando empleo, desarrollando bienes y servicios, pagando impuestos que luego financian los servicios públicos… Una nación no prospera sin empresas".

El político barcelonés avisó de que "si seguimos machacando a las empresas, terminarán marchándose a otros países y nos quedaremos sin toda su aportación a la economía". En este sentido, ha defendido la importación de procesos administrativos y modelos tributarios centrados en promover el emprendimiento, "como vemos en Israel o en Reino Unido".

Albert Rivera también ha señalado que "en vez de descentralizar, hemos creado diecisiete problemas. Tenemos que armonizar las leyes y conseguir la unidad de mercado. La polémica entre los taxis y el servicio de VTC es un ejemplo de que necesitamos un marco común que permita crear riqueza en todo el país".

A lo largo de su intervención en un desayuno informativo de la agencia Europa Press, ha propuesto un sistema de "Impuestos moderados, que consigan que haya mucha más gente contribuyendo al sistema. Si en vez de tener a diez personas pagando muchos impuestos tenemos a veinte pagando menos, la recaudación total será mayor".

Para hacer realidad esa aminoración de la carga fiscal, Rivera propuso "aligerar la estructura del Estado, donde organismos que sobran y que tienen que suprimirse. La solución es acabar con esos gastos y terminar con los impuestos tan elevados que ahuyentan la inversión y el empleo".