No todo son rebajas tributarias: 7 ideas económicas de Vox que gustarán a los liberales

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha desgranado recientemente siete propuestas con las que la formación conservadora quiere ensanchar el debate económico y abarcar diversos temas que van más allá de las rebajas de impuestos que tanta atención suscitan en periodos electorales.

1. Unidad de mercado

"Hay que recuperar la unidad de mercado. Vivimos en un mundo más globalizado e integrado, en el que las economías de escala son cada vez más importantes. Solo a nuestros políticos se les podía ocurrir la brillante idea de romper la unidad de mercado y crear diecisiete marcos distintos para hacer negocios. Conozco el caso de una empresa multinacional que trajo a España un proyecto de grandes superficies. Tardaron dos años en tener todo en regla y, cuando por fin se asentaron en sus primeras comunidades de destino, descubrieron que seguir creciendo a lo largo y ancho del mapa implicaba nuevas trabas, nuevas regulaciones… Ante semejante panorama, terminaron optando por desistir y decidieron concentrarse solamente en unas pocas ciudades".

2. Administración 2.0

"Si uno analiza quiénes han sido los ministros de Trabajo de nuestros gobiernos, no tarda en descubrir que prácticamente ninguno ha creado un solo empleo. En las reuniones del Consejo de Ministros hay gente que no ha cotizado ni un solo día en el sector privado. Los políticos no saben lo difícil que es encontrar un cliente, no saben lo que es lidiar con una Administración Pública que paga meses más tarde de lo estipulado por ley, no saben lo que es pagar el IVA de una factura que no has cobrado… Eso ocurre en el gobierno de Pedro Sánchez, pero también lo veíamos en los gabinetes de Mariano Rajoy".

"Necesitamos gente que nunca haya estado en la Administración Pública pero que haya triunfado en otros aspectos. Hacen falta gestores con buenas ideas, creativos e innovadores, que vengan del sector privado a mejorar los procesos. Y también necesitamos a funcionarios comprometidos, que sean capaces de adaptar esos cambios a las fórmulas de trabajo del sector público. Estamos atrayendo a muchos funcionarios de alto rango que quieren sumarse a Vox y que conocen perfectamente cómo operar mejor. Hablo de diplomáticos, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, técnicos comerciales y economistas del Estado…"

"Conforme el Estado va acaparando distintos sectores, el sector privado se queda con menor margen de crecimiento en esos campos. Pensemos en el ámbito audiovisual. En un país con tanta creatividad como España, lo que tenemos lamentablemente son decenas de televisiones y radios en manos de políticos".

"Nos dicen que no se puede tocar el 80% del gasto porque, supuestamente es un gasto social imposible de aminorar. De eso nada. Hay mucho margen de ahorro que se puede conseguir ahí. Pensemos, por ejemplo, en la sanidad. ¿Por qué no se compran los medicamentos o los equipos médicos de forma común, con una central de compras que consiga ahorros significativos?".

3. Transparencia fiscal

"Hace años popularizamos un vídeo en el que explicábamos la cuña fiscal de forma práctica. Un "mileurista" es, en realidad, un "dosmileurista" que se ve atracado por el Estado. Vox quiere que el trabajador entienda eso a la perfección y, para ello, haremos que las nóminas sean transparentes y detallen con claridad todos los impuestos y cotizaciones que reducen de forma tan significativa el sueldo efectivo del que terminan disponiendo los trabajadores".

4. Menos trabas laborales

"Hay que hacer que la contratación sea mucho más sencilla. No puede haber tantos modelos, tantos contratos, tantos procesos, tanta burocracia… Son barreras que complican la contratación, especialmente en el caso de una pyme o de un autónomo".

5. Modelo mixto de pensiones

"El esquema de la Seguridad Social obedece a una estructura esencialmente piramidal. En su día se bromeó sobre la estafa de Bernie Madoff, diciendo que se había inspirado en las pensiones para perpetrar su fraude. El caso es que Madoff sabía lo que estaba haciendo, pero con los políticos parece que ni siquiera lo entienden, porque de sus comentarios se deduce que muchos de ellos creen que las pensiones están garantizadas porque sí. Tenemos que ser realistas y asumir que la situación es mucho más delicada. El esquema piramidal funcionaba hace cuarenta años porque había mucha más gente trabajando que cobrando una pensión. Hoy esa pirámide demográfica se ha invertido y, como consecuencia, el esquema irá ofreciendo unas prestaciones cada vez más bajas. Tenemos que activar la transición hacia un esquema mixto de pensiones, incorporando la capitalización como solución a los problemas que tenemos hoy".

"En el corto plazo, es urgente garantizar que las personas que quieren seguir trabajando pueden hacerlo sin trabas. Hay quienes llegan a su edad de jubilación y pueden mantenerse en activo y compaginar la pensión con una actividad quizá más reducida. Es bueno mantener ese capital humano. Por otro lado, hay que introducir incentivos fiscales mucho mayores que mejoren el tratamiento del ahorro en nuestro sistema tributario".

6. Educación libre para el empleo

"La familia siempre le estorba mucho a los progres de todos los partidos. Creen en un Estado cada vez más poderoso e intervencionista. Por eso hay que construir diques que reduzcan el rol de la política en nuestras vidas, porque cuando le damos más poder a las familias le estamos quitando poder a los políticos. Quizá el campo en el que esta batalla es más relevante es la educación, donde no hay libertad de elegir e incluso no hay libertad lingüística, como estamos viendo en Cataluña. Por eso tenemos que promover un cheque escolar. Las plazas en la educación pública son mucho más costosas, de modo que el cheque permitirá que las familias lleven a los hijos a esos centros, generando también un ahorro y cultivando también una cultura de responsabilidad, de manera que las familias conozcan el coste real de la educación. Esto también tiene otro efecto favorable: generaría competencia, algo que detestan los sindicatos educativos pero que le vendría muy bien a los colegios".

"Hay que acercar la educación al sector privado. No puede ser que los jóvenes lleguen al mercado de trabajo y los empresarios se encuentren con que no tienen las competencias necesarias para ganarse la vida en el mundo real. En España no le hemos prestado suficiente atención a esta cuestión. Hay que mejorar la Formación Profesional y hay que redoblar la apuesta por la educación en ciencia y nuevas tecnologías".

7. Defensa de la propiedad privada

"El problema de la okupación es dramático. Recientemente coincidí con un abogado que me contó un caso en el que el desalojo tardó más de un año y medio en materializarse. No entiendo que en España se viole de forma sistemática el derecho de propiedad privada. Ese es el bastión de la libertad, esa es la verdadera conquista social que tenemos que coronar"