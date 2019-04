¿Quieres vender un edificio en Barcelona?

El precio de los inmuebles no deja de crecer. Esto significa que nos encontramos en un momento ideal para vender, aunque si contamos con un edificio completo que, además, esté ubicado en Barcelona, las ventajas que obtendremos por esa venta serán aún mayores. Pero ¿cómo podemos vender un edificio fácilmente? Para eso está Second House.

Second House Barcelona es una inmobiliaria que lleva en activo desde el año 1994. Su trabajo está dedicado a la compra de edificios en Barcelona y sus alrededores para rehabilitarlos y ponerlos a punto para que vuelvan a estar a la venta. Por lo tanto, si contamos con la posibilidad de vender un edificio del que somos propietarios, Second House es una de las mejores opciones para hacerlo ya mismo.

¿Qué les ofrece Second House a los vendedores?

La venta de edificios en Barcelona no es nada sencilla. Hay mucha demanda y, además, son pocos los particulares que desean realizar una inversión tan grande. Además, muchas inmobiliarias se echan para atrás si el edificio necesita demasiadas reformas o tiene una situación jurídica irregular.

Second House tiene 20 años de experiencia dedicándose a comprar edificios en Barcelona. Esta inmobiliaria se ocupa, una vez efectuada la compra, de rehabilitar, adecuar y corregir la situación jurídica del edificio, responsabilizándose de los contratos de alquiler que estén en vigor en el momento de la venta.

Este es uno de los grandes beneficios de vender un edificio a Second House. No importa si hay inquilinos o si está completamente vacío. Second House se ocupa de todo para que nosotros no nos tengamos que preocupar por nada. Además, vender un edificio es una gran oportunidad hoy en día que no deberíamos desperdiciar.

Ahorra tiempo y gastos

Contar con un edificio en propiedad supone una serie de gastos que, quizás, no estamos dispuestos a asumir. Sobre todo, si el edificio necesita reformas, no tiene inquilinos y está "casi" abandonado. Esto puede resultarnos bastante desolador. Incluso puede que queramos invertir el dinero que nos puedan dar por esta propiedad de otra manera.

Algo positivo de contactar con Second House es que nos daremos cuenta que no es necesario que el edificio esté en perfectas condiciones. De hecho, a esta inmobiliaria no le importa el estado en el que esté. Lo que hará será una valoración de lo que vale y, si aceptamos el importe que nos ofrecen la venta se efectuará.

El tiempo y los gastos que nos ahorraremos merecerán completamente la pena. Tengamos en cuenta que cuando nos planteamos reformar un edificio hay que contar con arquitectos, trámites burocráticos, asegurarse de que se cumplen los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, etc. Como podemos ver, aspectos que nos costarán dinero y tiempo.

¿Cuentas con un edificio en propiedad en Barcelona o los alrededores y no sabes cómo venderlo? Te recomendamos que consultes tu situación con Second House. Ellos te resolverán cualquier duda que puedas tener y te brindarán toda la información necesaria para que puedas vender tu edificio de forma fácil en un momento ideal para ello.