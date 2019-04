Vodafone reestructura su oferta de televisión en bloques a la carta

Vodafone España ha decidido reestructurar toda su oferta de televisión y comenzará a ofrecer a partir del próximo 15 de abril los canales en distintos paquetes temáticos que se podrán contratar de forma independiente y con los que la compañía refuerza su apuesta por el mercado de las series y el cine.

En rueda de prensa, el director de Vodafone TV, IgnacioGarcía-Legaz, ha señalado que las principales característica de su nueva oferta de televisión son que es personalizable y especializada, tal como han detectado que demandan los clientes, así como que ofrece un contenido completo y exclusivo, como es el caso de HBO, Filmin, Foxnow y National Geographic +.

Asimismo, ha asegurado que la nueva oferta es "competitiva" y supone una bajada del precio para los clientes, ya que está "muy ajustada" y acaba con la actual estructura de ir incorporando canales a los distintos paquetes de televisión, que consideran ya no es adecuada en el mercado actual, en el que el cliente quiere una oferta acorde a sus necesidades y no pagar por lo que no quiere ver.

En esta línea, ha admitido que ofrecer servicios a la carta puede llevar a un posible dilución del ingreso medio por cliente (ARPU), pero también pondrá fin a un mercado en el que se tenían precios muy altos y se hacían numerosas promociones para captar a los cliente y luego retenerlo. Por ello, consideran que este sistema es "más sostenible" al poner el foco al cliente.

En concreto, este nuevo modelo comienza con cinco paquetes distintos, que se ampliarán con otros contenidos en los próximos meses. Los cinco primeros paquetes son Pack Seriefans, que incluye HBO, FoxNow y AXN Now; PackSeries Lovers, que añade al anterior Starzplay y Movistar Series; Pack Cinefans, con Filmin incluido; Pack Documentales; y Pack Peque con contenido infantil.

La contratación de los nuevos paquetes no tienen permanencia y se podrá hacer de forma sencilla. Además viene acompañada de una selección gratuita de canales y de la TDT. La nueva oferta está abierta tanto para los nuevos clientes como para los actuales que se quieran cambiar al nuevo modelo.

Descartado un paquete de fútbol

Preguntado por si la compañía se plantea incorporar en futuro un paquete de fútbol, García-Legaz ha confirmado que no tiene previsto agregarlo a su ofertas mientras se mantenga el actual modelo de costes, que no era rentable para la operadora y motivó su decisión de dejar de comercializarlo.

En esta línea, ha añadido que tampoco contemplan una oferta conjunta de la nueva plataforma de contenidos audiovisuales deportivos DAZN, ya que no tienen intención de estar presentes en el mundo del deporte y además desconocen cual será la política de la plataforma en cuanto a la oferta mayorista de fútbol de Telefónica.

A este respecto, ha añadido que en Vodafone están encantados de que haya una oferta de deportes en el mercado, porque cuanto es mejor cuando más se facilite al cliente este tipo de contenidos, ya que esto deriva en una mejora general de la cifra de clientes de pago.

En este contexto, el director de Vodafone TV ha remarcado que Vodafone ha encontrado un espacio en el mercado que son las series y el cine, a donde creen que se dirigen los consumidores y en el que quieren ser "los mejores".

Respecto a Amazon Prime Video, ha confirmado que el proceso de integración de este servicio en su plataforma sigue en curso y ha señalado que podría estar completado antes del verano, en la misma línea en la que se han integrado los contenidos de otras plataformas de vídeo.