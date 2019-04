El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid ha convocado una huelga indefinida en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a partir del 12 de abril, según ha informado en un comunicado. La reivindicación económica principal es la recuperación del plus de radioscopia para toda la plantilla, que ascendía a 1,28 euros la hora antes de su reducción en 2015, a la que se suma el plus de aeropuertos, el plus variable y la recuperación del plus de parking.

Por otro lado, reclaman mejoras contractuales, como la modificación de todos los contratos de obra y servicio a indefinido y la recuperación de la antigüedad de los meses perdidos de acumulación de contratos. En materia de conciliación familiar, exigen que cada trabajador tenga mensualmente dos fines de semana libres y que la entrega de los cuadrantes sea antes del día 20 del mes anterior.

Según denuncian, actualmente los cuadrantes de trabajo los entregan quedando tres o cuatro días para que termine el mes, "lo que hace imposible la conciliación familiar". En particular, durante los periodos comprendidos del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, solicitan que cada cuadrante garantice los cuatro días seguidos de descanso. En cuanto a los turnos, denuncian que muchas veces tienen que entrar a las 4.00 y 5.00 horas de la mañana, lo que significa que hay que levantarse a las 2.00 y 3.00 horas, cuando dicho turno se considera de mañana y no de noche, a lo que se suman los turnos que se prolongan durante 12 horas y a lo largo de 10 días seguidos. Frente a los 20 minutos para descansar y comer por turno, exigen que todos los turnos tengan un descanso remunerado de 20 minutos más 10 minutos, y que todo turno superior a 10 horas tenga un descanso remunerado de 45 minutos.