El consejo de Dia respalda por unanimidad la OPA de Fridman

El consejo de administración de Dia ha mostrado una opinión favorable y por unanimidad a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, con más del 29% del capital de la cadena de supermercados.

En concreto, el máximo órgano de gobierno de la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su decisión un día antes de que concluyera el plazo para ofrecer su opinión sobre la OPA.

De esta forma, el consejo de administración ha dado esta opinión favorable dadas las actuales circunstancias de la compañía y "no habiendo ninguna otra alternativa" y a la luz de los "elevados riesgos" que conllevaría para la empresa, accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que la oferta de Fridman no prosperase.

Así, entienden, tras conocer las opiniones emitidas por Bank of America Merrill Lynch International Limited y Rothschild & Co., que la OPA del millonario ruso se trata de la "mejor alternativa existente" para el conjunto de los referidos grupos de interés.

Sin embargo, considera que el precio de la oferta de 0,67 euros no tiene la consideración de precio equitativo, mientras que subraya que LetterOne aún no ha indicado que haya alcanzado "acuerdo alguno" con los bancos acreedores que permita evitar el incumplimiento del vencimiento el 31 de mayo de 2019 de la deuda.

Por su parte, Rothschild & Co. destaca en su informe que la oferta puede representar una "oportunidad" para los accionistas que busquen "liquidez inmediata" para su inversión o que no estén dispuestos a asumir los riesgos que podrían derivar en la pérdida total de su inversión.

Además, señala que en el caso de que la oferta no tenga un resultado positivo o no se ejecute el aumento de capital de 500 millones de euros previsto por LetterOne, provocaría que Dia no fuera capaz de lograr un acuerdo alternativo de recapitalización a corto plazo que le permita afrontar la situación de patrimonio neto negativo o una refinanciación de sus deudas.

De no conseguirlo, Rothschild & Co. alerta de que la cadena de supermercados podría quedar obligada a una restructuración de su deuda, incluyendo canjes de deuda por capital, o incluso a acogerse al régimen de insolvencia o a instar su disolución y liquidación.

De la cierva, el único que no acepta

Respecto a la decisión sobre la oferta de los actuales miembros del consejo de administración, Julián Díaz, María Luisa Garaña, Richard Golding, Anglela Lesley, Mariano Martin y Antonio Urcelay han mostrado su intención de aceptar la oferta de Fridman con las acciones entregadas por la compañía en los distintos planes de retribución y presentarán su dimisión si la oferta se liquida con éxito.

Borja de la Cierva, titular de 19.077 acciones, representativas del 0,003% del capital, ha manifestado su intención de no aceptar la oferta por lo que respecta a estos títulos para facilitar la gestión en el caso de que la OPA tenga resultado positivo y no presentará su dimisión.

Sin embargo, el actual consejero delegado, que es también titular de otras 10.000 acciones, sí que aceptará la oferta en lo que respecta a estos títulos de la compañía. En el folleto y respecto a la composición del equipo directivo, LetterOne ya indicó que pretende reemplazar al actual consejero delegado, Borja de la Cierva, además de proponer medidas encaminadas a retener y fomentar cualquier talento del actual equipo.

La CNMV dio luz verde hace unas semanas a la OPA de LetterOne a un precio de 0,67 euros por título y condicionada a la aceptación de, al menos, el 50% que no controla y a que la compañía no emita acciones u otros instrumentos convertibles en títulos antes de que termine el plazo de aceptación.

En concreto, en virtud de la OPA, que valora Dia en un total de 417,07 millones de euros, LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico, con el aval de UBS, por el 70,99% que no controla.

El pasado 20 de marzo la junta de accionistas de Dia respaldó la ampliación de capital LetterOne por 500 millones de euros, ante la escasa asistencia a la misma, ya que contó con un 'quorum' del 54,3% del capital social y más de la mitad, el 29,01%, correspondía a la sociedad vinculada al inversor ruso.