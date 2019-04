Las 9 recomendaciones de los economistas para hacer la declaración de la renta

Revisar el incumplimiento de beneficios fiscales aplicados en años anteriores, que se hayan producido en 2018: lo que obligará a presentar una declaración complementaria de aquellos ejercicios antes del 1 de julio, como pueden ser los siguientes: no reinvertir cuando se dejó exonerada la ganancia producida en la transmisión de vivienda o no mantener las acciones entregadas por la empresa al trabajador como renta exenta.

Ejercitar o no una serie de opciones como las siguientes: reducir o no un rendimiento irregular del trabajo, como un bonus, si prevé percibir otro rendimiento de estas características en los próximos 5 años; declarar de manera individual o conjunta; aplicar o no los coeficientes de abatimiento, o el importe que va a utilizar un empresario de la libertad de amortización.

Revisar el borrador y los datos fiscales: es conveniente para no tributar por rentas que no sean suyas y que no se le olvide tributar por otras que sí lo sean y de las cuales no tenga constancia la Administración.