Roldán y Lacalle se enzarzan por los impuestos: ¿bajarlos poco a poco o rebajas masivas?

Los responsables económicos de PP y Cs, Daniel Lacalle y Toni Roldán, han debatido este miércoles en Es la Mañana de Federico sobre sus respectivos programas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. En el cara a cara se han tratado diversos temas de actualidad, desde las políticas fiscales que precisa España hasta el reto de las pensiones o el problema del paro.

En materia de impuestos, ambos han coincidido en la necesidad de rebajar la carga fiscal a empresas y familias para "dar oxígeno a los agentes económicos", aunque con importantes matices a tener en cuenta. Roldán señaló que "estamos en economías abiertas y, por ello, tenemos que tener una presión fiscal baja para poder atraer inversión". "Queremos que España sea líder mundial en capital humano e innovación, similar al modelo del Reino Unido", enfatizó. Asimismo, el diputado de Cs recordó que su partido también apuesta por aplicar una sustancial deducción en el IRPF para rebajar la factura tributaria a cerca de 5 millones de familias, junto a la supresión de Sucesiones o eliminar los impuestos en los dos primeros años a las start-up.

Lacalle, por su parte, detalló la "revolución fiscal" que plantea el PP, una rebaja generalizada y no por sectores, como la que plantea Cs. "Los impuestos no se fijan en torno a lo que quieres recaudar, sino en función de la justicia y la equidad. Necesitamos una bajada del Impuesto de Sociedades ya, pero generalizada. No estamos aquí para decidir qué sectores van a crecer y liderar el proceso productivo y cuáles no. España es el sexto país del mundo en cuanto a la cuña fiscal que pagan las empresas, el doble que Dinamarca". En este sentido, Lacalle insistió en que "hay que bajar impuestos a todo el mundo. No compartimos esa idea de bajárselo a este sector sí y a este no", cargando así contra el "gradualismo" que ejemplifica, en su opinión, Cs.

El responsable económico del PP también defendió la necesidad de rebajar el IRPF, pero "de verdad", que afecte "a todas las familias. Esto es devolver el dinero a los agentes económicos, facilitar el consumo y el ahorro", así como eliminar "impuestos injustos", como Actos Jurídicos Documentados (el famoso impuesto hipotecario), Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

A este respecto, Roldán criticó la estrategia fiscal del PP, tildándolas de las "rebajas de El Corte Inglés", ya que no es creíble. En primer lugar, porque el anterior Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, subió todos los impuestos, pese a prometer lo contrario. Y, en segundo término, porque España es "el segundo país con más déficit de la UE. A mí me gustan las rebajas de El Corte Inglés, pero luego no podemos cumplir y la gente te deja de creer. Nosotros, por el contrario, sí cumplimos".

Lacalle, sin embargo, respondió: "¿Por qué hace rebajas El Corte Inglés? Porque vende mucho más". Y añadió que Roldán estaba en el PSOE en 2011, "defendiendo que hay que gastar más". "En todos los escenarios que manejamos, los ingresos fiscales mejoran", insistió. "Como no se cumple con los objetivos de déficit que marca Europa es con gradualismo", en referencia a bajar los impuestos poco a poco, como plantea Cs.

Los demás bloques del debate han estado centrados en mercado laboral, educación y entorno rural (esa "España vacía" de la que tanto se habla).

Empleo

En cuanto al empleo, ha habido algunas coincidencias entre los dos partidos. Por una parte, Lacalle ha apostado por "facilitar la contratación, porque España es uno de los países donde es más caro y complicado contratar". Además, ha lanzado un mensaje a una de las medidas más representativas de su rival: "La panacea del contrato único no la comparto porque no se ha demostrado su efectividad para reducir la temporalidad".

Por su parte, Roldán ha recordado que la situación de España es "anormal: tenemos sistemáticamente el doble de paro que la UE y un nivel de temporalidad mucho más alto. Pedimos un contrato indefinido desde el principio, con una indemnización por despido de 20 días al año".

En este punto, los dos han estado de acuerdo en que el factor clave es "la formación". Roldán, muy duro en este tema, ha apuntado que España dedica "6.000 millones de euros al año a formación que no sirve absolutamente para nada. Cs plantea cambiar radicalmente el sistema de formación, haciendo que los parados puedan elegir libremente su formación y que los proveedores de esos cursos compitan libremente".

Para Lacalle "la flexibilidad laboral es clave. La formación desde el trabajo es esencial, pero con políticas serias, no para repartir subvenciones encubiertas a los sindicatos". Además, ha apostado por mantener "las deducciones a la contratación a los jóvenes y las mujeres, así como las medidas de conciliación eliminando, entre otras medidas, el presentismo laboral. PSOE y Podemos se llaman progresistas, pero son regresistas porque quieren volver a 1970".

Educación

El debate también ha tenido un bloque dedicado a la educación: Lacalle ha apostado por "invertir" y fomentar la capacidad de elección de los padres. Por eso su partido, ha dicho, defiende una educación tanto pública como concertada y privada "de calidad". Sobre las universidades, ha defendido la importancia de acercarla a la empresa e impulsar las prácticas y que el alumno "muestre su factor diferenciar". "Tenemos un modelo orientado al modelo productivo de los años 70", ha denunciado, "hay que apoyar que se cambie".

Roldán, por su parte, ha subrayado que si "tuviera que elegir una sola reforma sería la reforma educativa". "El capital humano es la variable más importante para explicar el éxito de las naciones", ha dicho el representante de Ciudadanos, que también ha destacado cómo hay que incidir en los profesores y en la falta de excelencia.

Mientras que Roldán ha apostado por un pacto educativo que ve posible con unos "mínimos de consenso", Lacalle ha descartado que sea posible porque "el objetivo de los socialistas es devaluar al máximo la calidad de la educación y luego decir que la culpa es del sistema capitalista y que no se gasta lo suficiente". "Hay un sistema montado de desincentivos al mérito", ha lamentado.

España rural

Por último, los candidatos han debatido sobre la España vacía, un tema que está cobrando importancia en las últimas semanas y sobre el que también han discrepado. Roldán ha defendido su propuesta para bajar el IRPF a los vecinos de los pueblos pequeños con un sistema que no permita "hacer trampas", sobre las rentas que "se generen allí mismo". También ha apostado por mejoras en las infraestructuras, banda ancha y 4G.

Lacalle, por el contrario, ha apostado por "bajar los impuestos a todo el mundo" y apostar por que "las empresas se ubiquen donde les parezca mejor". También ha defendido la importancia de fomentar el teletrabajo con unas infraestructuras que lo permitan en sitios remotos.

Tampoco han estado de acuerdo sobre las diputaciones: mientras Roldán ha defendido suprimirlas, eliminando así un nivel de la administración, Lacalle ha dicho que estas instituciones pueden aportar "un valor añadido" y que lo que hay que hacer es "reducir el entramado de administraciones paralelas".