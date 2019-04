El coste del Apocalipsis Climático asciende a la ridícula cifra del 0,7% del PIB de EEUU en 2090

Jeremy Martinich y Allison Crimmins, científicos del clima y medioambiental respectivamente, según sus perfiles de Linkedin, y trabajadores de la Agencia de Protección del Medioambiente de EEUU (la EPA), acaban de publicar un muy interesante paper en Nature con el título: "Daños climáticos y potencial de adaptación en diversos sectores de los EEUU" (Climate damages and potential adaptation accross diverse sectors of the United States).

En él estiman, basándose en varios modelos climáticos del IPCC, y en el escenario de más altas emisiones de CO2 (RCP 8.5), los costes económicos del Cambio Climático en 22 áreas. Lo que distingue especialmente a este estudio, según Brenda Ekwurzel (directora de ciencia climática en la Union of Concerned Sientists) es el extraordinario nivel de detalle y número de impactos considerados. Las áreas analizadas y cuantificadas económicamente son:

Calidad del aire (muertes prematuras por ozono) Alergias (incremento estimado de crisis asmáticas debidas al polen) Mortalidad por temperaturas extremas ("muertes en exceso" estimadas por calor y frío extremos) Trabajo (pérdida de productividad relacionada con los cambios de temperatura y el incremento de sus extremos) Virus del Nilo Occidental (incremento de casos de esta enfermedad neuroinvasiva, incluyendo tratamiento y hospitalización) Algas nocivas (pérdidas turísticas relacionadas con su incremento) Carreteras (costes de reparación o rehabilitación de carreteras como consecuencia de la temperatura, lluvia y ciclos de hielo/deshielo) Puentes (costes de reparación o rehabilitación debidos a la vulnerabilidad de los puentes de interior frente a las crecidas) Ferrocarriles (coste de la vulnerabilidad de los ferrocarriles de pasajeros a los cambios de temperatura) Alaska (coste general de los daños a las infraestructuras en Alaska) Red de alcantarillado (coste del impacto de los cambios de patrones de lluvias en las infraestructuras) Daños a la propiedad en la costa (coste de medidas protectoras y coste de propiedades costeras abandonadas como consecuencia de la subida del nivel del mar y más frecuentes inundaciones) Electricidad (coste del cambio en la demanda eléctrica derivado del cambio de temperaturas, incluyendo generación hidroeléctrica) Inundaciones fluviales (costes del incremento de inundaciones debidas al Cambio Climático) Calidad del agua (coste de las medidas necesarias para evitar cambios en la calidad actual del agua derivados de los cambios en los minerales disueltos) Suministro de agua municipal e industrial (coste de los cambios de suministro de demanda de agua para cubrir las distintas necesidades) Turismo "de nieve" (coste de las pérdidas derivadas de una menor afluencia a instalaciones de ski, snowboarding, etc) Agricultura (coste de los cambios en las cosechas de distintos productos) Arrecifes de coral (pérdida de turismo asociado al buceo) Marisco (costes derivados del impacto de la acidificación de los océanos en el marisco) Pesca (coste de la pérdida de turismo asociado, al desplazarse las distintas especies a hábitats distintos por causa del Cambio Climático) Incendios (coste de los incendios)

Impacto económico

Esta es la cuantificación de los principales impactos:

Mortalidad por temperaturas extremas: $141.000 millones/año en 2090

Costes laborales: $155.000 millones/año en 2090

Daños a la propiedad en la costa: $118.000 millones/año en 2090

Entre estas 3 partidas, suman $414.000 millones/año en 2090, más del 80% del total de las 22 áreas, que totalizarán, en la estimación del paper, unos $508.000 millones/año en 2090, medidos en dólares de 2015. Parece una cantidad respetable, sin duda. Pero pongámosla en perspectiva.

El PIB de EEUU en 2018 se estima en $19.380.000 millones (en $ de 2015). Si asumimos un incremento medio anual del PIB real de EEUU entre 2018 y 2090 del 1,8% (levemente inferior al que estima de promedio la OCDE hasta 2060, que es el más largo plazo al que "se atreve" a pronosticar), el PIB de EEUU en 2090 será de unos $70.000.000 millones (en $ de 2015).

Por tanto, el impacto económico de "la más grande amenaza de la humanidad" representa para los americanos la astronómica cantidad del 0,7% del PIB de EEUU en 2090. Es decir, que asumiendo el peor escenario de emisiones posible, desacreditado como imposible por múltiples científicos y economistas; asumiendo que todos los cálculos del paper sean correctos; asumiendo que existan enormes daños en forma de muertes prematuras derivados de las temperaturas extremas, y aparentemente ningún beneficio derivado del menor frío (pese a que el frío mata en promedio, 18 veces más que el calor)… El Apocalipsis Climático para EEUU se traducirá en que, en vez de crecer al 1,8% anual durante los próximos 72 años, van a crecer al 1,79%. Un drama, ¿eh?

PD 1: Casi deseo estar equivocado en mis cálculos, porque si esto es cierto, la tomadura de pelo es monumental. PD 2: Para poner un poco de contexto, y que cada cual piense lo que quiera: solamente en primas a la generación renovable, los españoles llevamos una década pagando en el recibo de la luz el equivalente, cada año, a más del 0,5% del PIB anual español.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog Desde el Exilio.