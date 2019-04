Así será el macrocentro de Primark: cafetería, peluquería y restaurante temático

Primark, la firma textil low cost, apuesta por un nuevo concepto de tienda en la que ofrece restauración con cafeterías y otros servicios a sus clientes como por ejemplo peluquerías.

En concreto, la enseña de moda ha presentado este nuevo concepto en la inauguración de su tienda más grande del mundo, que ha abierto en Birmingham, que se convierte en el establecimiento 187 en Reino Unido, y en la que ofrece todas las novedades a sus clientes.

La nueva tienda cuenta con cinco plantas en cerca de 15.000 metros cuadrados y emplea a más de 1.000 personas, incluyendo 500 nuevos empleos, 430 empleados que se han trasladado de la tienda de Primark en New Street y más de 100 colaboradores que trabajan en ofrecer experiencias, incluidos chefs, peluqueros, esteticistas, entre otros.

De esta forma, el establecimiento cuenta con un diseño más moderno, reciente y práctico, además de albergar una variedad de experiencias como el Primark Café with Disney, una cafetería temática de la icónica marca que permite a los clientes utilizar zona de juegos interactivos y disfrutar de un menú temático único de Disney.

La apuesta por la restauración es una de las novedades que presenta Primark, que se adentra en el segmento de la gastronomía con The Mezz restaurant, un espacio de take away o para disfrutar de una comida completa, y el Primarket Café, el primer café de marca Primark, que utiliza solo granos de café con certificación de comercio justo y otorga el 5% del coste total de cada kilo de café vendido en la tienda a los productores de granos de café.

En su apuesta por la sostenibilidad, las tazas para llevar son compostables, y los clientes obtendrán 10 peniques (12 céntimos de euro) de descuento cuando traigan su propia taza reutilizable.

Otra de las apuestas de Primark para conquistar a sus clientes es el Duck & Dry Xpress x Primark, un salón de belleza completo, que ofrece tratamientos de pies a cabeza en un ambiente boutique a un precio accesible y que se suma al que la marca tiene ya en su tienda de Oxford Street East en Londres.

La firma irlandesa también ofrece un servicio de peluquería de la mano de Joe Mills con Mills x Primark barbers, donde los clientes mientras esperan para cortarse el pelo, afeitarse o realizarse tratamientos faciales pueden tomar café en la barra Mills mientras esperan.

Servicio de customización de ropa y espacios temáticos

Por otro lado, la tienda cuenta con espacios comerciales temáticos dedicados a Disney, en el que se puede encontrar desde ropa hasta peluches; y el Hogwarts Wizarding World, para los amantes de la saga de Harry Potter, que ofrece toda la indumentaria, accesorios y regalos relacionados con la película.

El Primark de Birmingham también ofrece su programa de reciclaje con la intención de que los clientes puedan reciclar fácilmente ropa y calzado de segunda mano de cualquier marca, además de un servicio de personalización y customización de prendas.

Los clientes también encontrarán fuentes de agua en toda la tienda y todo el agua que se comercializa está envasada en botellas reciclables o recicladas. Además, de disfrutar de zonas de Wi-Fi gratuito, de asientos, y espacios para recargar el móvil.

El director de desarrollo de nuevo negocio de Primark, Tim Kelly, ha destacado que los clientes podrán disfrutar "una gran experiencia" en la tienda de Birmingham. "Pueden disfrutar de su tiempo con sus amigos y familia, tomar una comida deliciosa, recargar pilas y divertirse, y pueden encontrar todo bajo un mismo techo, que incluye moda, cosmética y artículos del hogar, todo a precios increíbles", ha indicado.

Primark cuenta en la actualidad con 365 tiendas, que están repartidas en 11 países (República de Irlanda, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Francia, Estados Unidos e Italia).