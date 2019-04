Google realizará los primeros vuelos comerciales con drones para enviar pedidos

El Project Wing, que comenzó en 2014 como parte del equipo de Google X, por fin ve la luz en Australia. Tras 18 meses de pruebas y 3.000 envíos realizados con éxito, la Aviación Australiana ha dado su aprobación para que se puedan realizar vuelos comerciales con drones por determinadas zonas del país.

La Civil Aviation Safety Authority (CASA) ha dado luz verde a que los drones mensajeros de Wing puedan operar en días laborables, después de la siete de la mañana. Estos aviones no tripulados podrán enviar comida, bebidas y medicamentos, entre otras cosas. De esta manera, Google realizará los primeros vuelos comerciales con drones del mundo.

Aunque el proyecto cuenta con una serie de limitaciones importantes, es un gran paso para Google y para la logística. El Project Wing, por el momento, solo podrá operar sobre 100 casas de determinados barrios de Canberra, aunque la idea es expandirse a Harrison y Gungahlin.

Estos drones están destinados a enviar productos de comercios locales cercanos a las casas. Es decir, un cliente podrá pedir desde su casa que un dron le traiga comida de un restaurante cercano o medicamentos en cuestión de minutos. Por ahora, no tienen la capacidad de ir desde grandes almacenes a las casas, pero es todo un avance.

Estos drones tendrán que volar por los espacios autorizados y dentro de los horarios estipulados. No se puede volar sobre las principales calles y no se pueden acercar a los transeúntes. En cuanto a las horas, volarán entre las 7:00 y las 20:00 de lunes a viernes y de 8:00 a 20:00 los sábados. La forma de entrega es sencilla, ya que las casas seleccionadas cuentan con jardín. Por este motivo, los drones depositarán en el jardín los productos y después volverán a despegar. Por ahora, no se ha concretado cómo sería la entrega en un piso o una casa sin jardín.

Un punto para Google

Alphabet, matriz de Google, ha adelantado a Amazon en ser la primera compañía en realizar envíos comerciales. La empresa de Jeff Bezos está trabajando en el envío de productos con drones, pero por ahora no ha logrado a materializarlo de cara al cliente. Wing, el proyecto liderado por James Ryan Burgess, también anunció el pasado mes de diciembre que lanzará en primavera de 2019 su servicio de entrega en 10 minutos con drones en el centro de Helsinki.