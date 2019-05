Miguel Ángel Redondo: "Carmena prometió 4.500 viviendas y solo ha entregado 63"

A las puertas de las Elecciones Municipales del próximo domingo 26 de mayo, Libre Mercado se entrevista con Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. El político de la formación naranja ha sido uno de los puntales del equipo que encabeza Begoña Villacís en la tarea de oposición a la alcaldesa saliente, la ex jueza Manuela Carmena.

- ¿Qué balance hace de la gestión de Manuela Carmena en el plano económico?

No es necesario recurrir a cifras macroeconómicas. Basta con salir a la calle y darse una vuelta para comprobar que Madrid está muy sucio, lleno de baches, con las aceras estropeadas, con muchos atascos… La obra más emblemática de este Ayuntamiento en cuatro años ha sido el ensanchamiento de aceras de Gran Vía. Hasta ahí.

Los madrileños lo saben. Revisan el recibo de IBI que pagan hoy y el que pagaban al comienzo de la legislatura y no tardan en concluir que la gestión de Manuela Carmena ha sido desastrosa. Pagamos más y la ciudad está mucho peor. El bagaje es desastroso y, si uno lo piensa, es especialmente triste que esto haya ocurrido en cuatro años de bonanza económica. Ha sido una legislatura repleta de oportunidades perdidas.

- Sus informes sobre la ejecución presupuestaria han sido demoledores. ¿Cuál ha sido el saldo final de la legislatura? ¿Y por qué ha sido tan incapaz de gestionar sus propios presupuestos el gobierno de Ahora Madrid?

Manuela Carmena ha batido el récord en materia de ineficiencia. En 2017 ejecutó el 33% del presupuesto anunciado. En 2018, el porcentaje fue del 2018. Las cifras de 2016 solo fueron algo más altas porque el Ayuntamiento se dedicó a comprar edificios a final de año.

Los motivos de esta falta de pericia son variados. De entrada, hemos tenido un equipo de gobierno más centrado en sus luchas internas que en la consecución de objetivos. A modo de ejemplo, basta con señalar que, en el organigrama actual del Ayuntamiento, las áreas de comercio, emprendimiento y empleo no dependen de economía, como sería lógico, sino del departamento de políticas sociales. Lo mismo ocurre en otros ámbitos. Las competencias se han repartido en función de cuotas de poder y no en base a criterios de eficacia.

- ¿Qué supone esa falta de ejecución?

Recordemos algunas de las obras prometidas que deberían estar terminadas o, cuando menos, en un grado muy avanzado de ejecución. Se anunció la reforma de la Plaza España… pero no hay nada. Se anunció también la reconversión del Mercado de Legazpi… pero tampoco hay nada. Tampoco se han construido los doce aparcamientos disuasorios de los que tanto se habló. Y la lista es larga: no se han hecho las obras de desbloqueo del Nudo Norte, ni la remodelación del Anillo Ciclista, ni los proyectos de Ciudad Inteligente, ni los ocho polideportivos prometidos, ni las ocho bibliotecas anunciadas, ni los cuatro centros sociales o los once centros de mayores que se presupuestaron en diversos ejercicios… Lo mismo ha ocurrido con las factorías industriales de Villaverde y Vallecas, con la Escuela de Hostelería de Barajas, con los nuevos parques de bomberos… No hay nada. No han hecho nada.

- Carmena ha sacado pecho con las reducciones de deuda. ¿Qué ha hecho posible dicha evolución? ¿Tiene razón el Ayuntamiento?

Esa es la gran falacia del gobierno de manuela Carmena, atribuir el pago de deuda a su buena gestión. La realidad es que amortizan deuda a su pesar, porque no saben ejecutar las inversiones que ellos mismos anuncian. Eso es lo que provoca que haya más superávit. Están obligados por ley a amortizar deuda con el remanente del año anterior. Y como no son capaces de cumplir con sus promesas, pues todo el dinero que sobra va a reducir deuda. Esa no ejecución de entre el 60% y el 70% del presupuesto va directa a dicho propósito. Y, por otro lado, no olvidemos que Carmena heredó un superávit de 1.000 millones, puesto que el anterior gobierno había desarrollado ya un plan de reducción de deuda.

- ¿Cuánto han subido los impuestos durante esta legislatura? ¿Y qué planes ha avanzado el gobierno de cara a una eventual reelección de la alcaldesa?

Pagamos el IBI más alto de la historia del Ayuntamiento de Madrid, pero Carmena y el PSOE han aprobado unas ordenanzas municipales que acarrean nuevas subidas del IBI en 2019. En total, las subidas de impuestos aprobadas por Carmena en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 suponen 325 millones de euros menos en el bolsillo de los madrileños. Además, en sus planes para 2020 y 2021, el Ayuntamiento apunta nuevas subidas del IBI. De modo que, pese al superávit y la incapacidad de gestionar los recursos, se suben más aún los impuestos.

- ¿Qué propone Cs en materia económica? ¿Cuáles son las propuestas estrella de Begoña Villacís en dicho ámbito?´

Nuestras propuestas suponen bajadas generalizadas de impuestos como el IBI o la plusvalía. Vamos a bajar la presión fiscal a las familias, a los autónomos y a las empresas. Haremos la vida mucho más fácil a todos aquellos que crean empleo y riqueza, porque acortaremos drásticamente los plazos de resolución de los trámites burocráticos del Ayuntamiento. Apostaremos por la digitalización de la administración, cederemos espacios y apoyaremos a start ups.

Madrid es una de las mejores ciudades para vivir, pero no para montar un negocio. Queremos cambiar esta dinámica, para que Madrid sea la mejor ciudad para emprender. Y, por supuesto eliminaremos gastos superfluos y duplicidades, para que el Ayuntamiento sea mucho más eficiente.

- Hablemos de vivienda. Se ha encarecido notablemente el precio de comprar y alquilar. ¿Es responsabilidad de Carmena o del mercado? ¿Qué propone Cs en dicho frente?

Por supuesto que es responsabilidad de Manuela Carmena. Su gobierno ha frenado los desarrollos del sureste, donde se planteaban 50.000 nuevas viviendas a precio asequible. Además, de las 4.500 viviendas públicas que prometió, solo ha finalizado 63.

También hay un gran retraso en la concesión de licencias de obra nueva. Todo eso incide de manera mucho más directa que el 0,8% de lo que representan las Viviendas de Uso Turístico, con las que tanto se ha centrado Carmena. Nuestras propuestas son: desbloquear los desarrollos y agilizar la concesión de licencias hasta un mes.