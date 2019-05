Isabel Serra, la candidata de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, no pagó ni un euro IRPF antes de entrar en política. Así consta en el currículum que depositó la propia Serra en la web de la formación morada y en sus declaraciones públicas de ingresos, registradas por obligación en la Asamblea regional.

Isabel Serra cumplirá 30 años este verano. La candidata de Podemos incluyó la siguiente biografía en el módulo de transparencia del partido que lidera Pablo Iglesias:

Tengo 25 años. Soy madrileña y en los últimos años he vivido en el barrio de Lavapiés. Estudié filosofía y actualmente curso un master de economía internacional y desarrollo en la UCM. Desde el 2007 he venido participando activamente en diversos movimientos sociales y colectivos: el movimiento contra el Plan Bolonia, Juventud Sin Futuro, el 15M, y el movimiento feminista, entre otros. Militante de Anticapitalistas. Hace ahora un año firmé junto con otros compañeros y compañeras el manifiesto "Mover ficha", que desembocó en este proyecto que aglutina las ilusiones de millones de personas. Durante estos meses he participado en el Círculo de Feminismos y soy miembro del Consejo de Podemos Comunidad de Madrid y responsable del área de juventud.