La Asociación Contra el Cáncer responde a Serra: "Ningún enfermo rechazaría a Amancio Ortega"

Las donaciones de Amancio Ortega han vuelto a ser noticia este fin de semana, pero no precisamente porque haya salido a la luz un nuevo desembolso del empresario gallego. Fue la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, la que levantaba la polémica tras proponer que la sanidad pública rechace las cuantías que salen de la fundación del dueño de Inditex de manera altruista.

La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años. Abro hilo: — Isa Serra (@isaserras) May 19, 2019

En un extenso hilo de Twitter, Serra justificaba su planteamiento esgrimiendo que nuestra sanidad "no puede depender de la caridad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, salió defensa de su candidata, y también rechazó las millonarias donaciones de Ortega. "Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios", llegó a decir.

Habla la Asociación Contra el Cáncer

Las incendiarias ideas de los miembros de la formación morada han sorprendido a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). "¿Creen que a una persona con cáncer le preocupa quién ha pagado el tratamiento que está recibiendo? A las personas con cáncer les preocupa vivir", señalan fuentes de la AECC a Libre Mercado. "¿Cómo le vas a decir a una persona que no le pones un tratamiento mejor porque viene de Amancio Ortega?", se preguntan.

"No veo por qué hay que rechazar la colaboración de terceros. Ningún enfermo rechazaría ni a Amancio Ortega, ni una donación", insisten las mismas fuentes. "Eso sí, las colaboraciones tienen que tener tres pilares fundamentales. El primero es apoyar al sistema sanitario público español, que es el único que garantiza la equidad y la universalidad de la sanidad. El segundo es que el sistema sanitario pueda garantizar la continuidad, el manejo y la actualización de las máquinas que se donan, y el tercero, es la transparencia y comunicación pública de las donaciones. Creo que Amancio Ortega ha logrado todas", añaden.

"No son limosnas", aseguran en la AECC tras conocer las palabras de Pablo Iglesias. "Nosotros hicimos lo mismo cuando creamos la asociación en los años 50, y lo hicimos porque el Sistema Sanitario de entonces no estaba preparado para asumir los tratamientos oncológicos", explican. Aseguran que actualmente "el 90% de nuestros fondos son privados y lo privado no tiene que ser malévolo, también puede repercutir positivamente en la ciudadanía como es el caso".

Hasta la propia ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha tenido que contradecir a Serra y a Iglesias. La socialista se pronunció ayer lunes diciendo que "no es incompatible" una fiscalidad justa con que "una empresa pueda dedicar revertir parte de sus beneficios y sus donaciones a servicios que son para todos los ciudadanos".

Las cifras de la Fundación Amancio Ortega

A la espera de cerrar el ejercicio 2018 (las cifras correspondientes aún no están publicadas), la cifra de inversión total (ejecutada y comprometida) de la Fundación Amancio Ortega desde su creación en 2001 supera los 560 millones de euros.

Como ya señalamos en un artículo anterior, los objetivos de esta entidad se enmarcan en dos áreas de actuación: la educativa y la social. El área social es el que recibe el mayor presupuesto y donde se enmarca el aspecto sanitario.

Entre sus donaciones más relevantes destaca la partida de 320 millones de euros que fue destinada a comprar más de 290 equipos oncológicos de última generación que se han instalado en hospitales de todas las Comunidades Autónomas del país, algo que por lo que se ve a la candidata de Podemos le parece intolerable. "Estas donaciones son finalistas, es decir, están destinadas a una causa concreta. No vienen precedidas de un análisis experto que estudie donde se distribuyen los recursos. Esto provoca desigualdades y enfermedades y pacientes de primera y segunda clase", argumentó Serra.

Serra acusaba también a Inditex de eludir 600 millones de euros en impuestos durante un periodo de tres años, un dato que aparece en un informe presentado en 2016 en el Europarlamento, y que podría haber sacado de ahí. De ser cierto, lo que haría esta compañía es un práctica perfectamente legal. Cabe destacar que Inditex es uno de los principales contribuyentes de la economía española y que en su último ejercicio pagó en nuestro país 1.613 millones de euros.

Algunos enfermos indignados

Los comentarios de Serra también han herido las sensibilidades de un gran número de tuiteros que, o han sido víctimas de un cáncer en primera persona, o han tenido cerca a seres queridos que han sufrido la lacra de esta enfermedad.

La sanidad pública trató a mi padre, que falleció por culpa de un cáncer. A mi madre la tratan ahora por la misma enfermedad. Se puede usted ir a paseo, señora. https://t.co/6tSTDN0n1S — Ángeles Caballero (@macaballeroma) May 19, 2019

A mi padre se lo llevó una metástasis este mes de diciembre y cuando contrajo la enfermedad se asombró de los miles de afectados que había, y de lo saturado que estaba todo.

Espero que un día no tengas que comerte tus palabras y supliques por una cura. Rebuznar es fácil. — sé Manuel Pérez Varela @u141452) May 19, 2019