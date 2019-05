Los bancos de Japón se reinventan transformando sus sucursales en vinotecas y guarderías

Desde hace casi dos décadas, el Banco de Japón está manteniendo unos tipos de interés ultralaxos, muy cercanos siempre al 0%. Esto ha provocado que la concesión de créditos no sea un negocio rentable para las entidades financieras del país. Por eso, desde la entidad nacional han animado a los bancos a utilizar sus oficinas para abrir otro tipo de negocios. De hecho, los reguladores están relajando la normativa para permitir a las entidades la creación de nuevas fórmulas de negocio.

El primero en dar el paso ha sido un banco regional llamado Yamaguchi Financial, que ha anunciado que transformará sus sucursales en cafeterías, vinotecas o guarderías, entre otros negocios. El objetivo es utilizar estos espacios para dar cabida a otras actividades económicas que sean más rentables.

El presidente de la entidad, Takeshi Yoshimura, ha anunciado a Reuters que está animando a sus empleados a proponer ideas rompedoras que consigan sacar un mejor partido de las 280 oficinas que el banco tiene por las diferentes ciudades del país. La idea que está tomando más fuerza es la de alquilar estas oficinas para abrir otros negocios, de esta manera el banco obtendría un beneficio a modo de renta. Sin embargo, la propuesta buscará combinar nuevos negocios e incluirlos dentro de la sucursal para compaginar ambos negocios.

Pero esto no es algo solo sobre el papel, en el municipio nipón de Yuya se abrirá el primer bar dentro de una sucursal bancaria. "Yuya es un bonito destino turístico, pero hay muy pocos sitios donde beber y cenar", explicó Yoshimura. "Los clientes del bar pueden abrir una cuenta bancaria o recibir servicios de asesoría de uno de nuestros banqueros".

Este bar, que abrirá sus puertas el próximo mes de julio, no será el único negocio que se sitúe dentro de una sucursal bancaria. La idea principal que tiene el presidente del banco es combinar un nuevo negocio con el de la propia entidad. No quieren, en ningún caso, cerrar sucursales. "Cerrar oficinas reduciría costes, pero no vamos a hacerlo porque queremos conservar un lugar donde mantener una interacción cara a cara con nuestros clientes", aseguró Yoshimura.

Los bancos japones están pasando por apuros, pero los que más sufren son los regionales. Según el Banco de Japón, el 60% de estas entidades podría sufrir pérdidas debido a la caída del volumen de préstamos. Por eso, este paso de Yamaguchi Financial podría ser solo el primer avance de una curiosa transformación.