Hacienda lanza una campaña de cartas "amenazantes" contra autónomos y pymes

La Agencia Tributaria está comenzando a enviar cartas a los autónomos y pymes con una facturación anómala de acuerdo a la media del sector. De esta manera, si la media de la facturación de las peluquerías es de 20.000 euros al año y una de ellas declara haber tenido 8.000 euros de facturación anual, es probable que reciba la carta del Ministerio de Hacienda.

La intención de este escrito es servir de información, pero, sobre todo, de advertencia, puesto que no significa que, después de recibir la misiva, se inicie una investigación. Hacienda tan solo avisa de que, si en años posteriores la facturación sigue igual de desequilibrada, podría comenzar a estudiar las cuentas de la empresa para descartar o detectar un fraude.

"No nos gusta el tono de esta carta. La idea en sí está bien porque informa al autónomo de la facturación media del sector. Pero tiene términos que la hacen parecer amenazante. Al fin y al cabo, cada negocio es distinto y tener una facturación inferior simplemente puede ser porque la gente no entra a la tienda a comprar, no porque sea un fraude", cuenta Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a Libre Mercado.

La carta que están recibiendo algunas pymes y que recibirán otras en los próximos fechas informa detalladamente de la facturación media del sector y de la facturación media del negocio propio. Sin embargo, lo que hace es poner en sobreaviso al empresario para hacerle ver que si la situación persiste puede enfrentarse a una investigación.

"Algunas informaciones señalan que son unas cartas que aluden, sobre todo, a la cantidad que se ha declarado en metálico. Pero no es así, se habla del total de la facturación del sector", señala Amor. Aunque, según avanzó la Cadena Ser tras contactar con fuentes de la Agencia Tributaria, puede que uno de los motivos del envío de la carta se produzca porque el 80% de los ingresos del negocio se produzcan vía tarjeta de crédito. Se considera que esto puede ser una anomalía y que podría estar dándose un fraude por no haberse declarado todo el volumen de lo facturado en efectivo.

También puede resultar incongruente para el Fisco un negocio que factura mayoritariamente en efectivo en un sector que suele cobrar con tarjeta, lo que puede ser un indicio de que se fuerza el pago en metálico para evitar la trazabilidad de pago electrónico.