Las principales consecuencias del veto de Trump a Huawei

A partir del 19 de agosto, las empresas norteamericanas no podrán suministrar componentes a la marca china Huawei, por decisión del gobierno de Donald Trump. Los expertos de la UOC analizan seis factores clave de este veto al gigante de las telecomunicaciones.

1. ¿Funcionarán los móviles Huawei con un sistema operativo que no se actualiza?

Aunque los propietarios actuales de un móvil Huawei podrán continuar utilizando el sistema operativo Android y sus aplicaciones, no podrán actualizar el sistema. "No es una cuestión grave para el usuario, puesto que su experiencia se verá poco afectada", explica Carles Garrigues, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Los problemas pueden llegar porque, pasado un tiempo, "puede haber aplicaciones que ya no se puedan actualizar, porque no serán compatibles con el sistema operativo que podría quedarse obsoleto a largo plazo", considera Garrigues.

De todos modos, no se prevé que haya una nueva versión de Android antes de 2020, y normalmente pasan meses hasta que los fabricantes de teléfonos ponen en marcha las actualizaciones en los terminales. Por lo tanto, será sobre todo un problema para los móviles que se vendan a partir de agosto, puesto que Huawei no podrá incluir ese sistema operativo.

2. ¿Es seguro un sistema operativo obsoleto?

La compañía china ha garantizado a los usuarios actuales que tendrán acceso a las actualizaciones de seguridad del sistema Android. Pero, según recuerda la directora del máster interuniversitario de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Helena Rifà, "en cuanto hay una nueva versión del sistema operativo, las actualizaciones de seguridad de las versiones antiguas ya no tienen tanta prioridad y puede haber retrasos". Además, la experta en seguridad informática recuerda que "si no tenemos el móvil bien actualizado, puede sufrir vulnerabilidades que expongan nuestra información personal, las contraseñas y los datos de nuestra actividad diaria registrados por diferentes apps".

3. ¿Crear un nuevo sistema operativo es una alternativa para Huawei?

"Android se basa en código abierto y cualquier empresa puede desarrollar una versión libre del sistema operativo", explica César Córcoles, director del posgrado de Diseño y Programación para la Web de la UOC. De hecho, Huawei ya ha explicado que está desarrollando un sistema operativo propio para hacer frente a esta prohibición.

Pero además de los costes que ello supone, lo importante es disponer de una tienda de aplicaciones atractiva para usuarios y desarrolladores de apps. "Es muy difícil poder crear desde cero una plataforma de descarga de aplicaciones que pueda competir con la App Store de Apple y Google Play", explica Carles Garrigues, director del máster de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles de la UOC. De hecho, sistemas operativos como Windows Mobile han desaparecido por la dificultad de competir con estas dos grandes plataformas.

El profesor César Córcoles recuerda que Huawei "ya dispone de App Gallery, su propia tienda de apps que funciona para el mercado chino y que también incluye los móviles vendidos en otros países". Sin embargo, el gran reto es conseguir que esa plataforma de apps disponga de aplicaciones tan populares como las que se ofrecen en Google Play.

4. ¿Qué apps podría conseguir ofrecer una plataforma propia de Huawei?

Disponer de una oferta atractiva de aplicaciones en su tienda no depende solo de Huawei. En primer lugar, "la comunidad de desarrolladores tendrá que decidir si les compensa adaptar sus apps a una plataforma basada en la parte de código libre de Android pero diferente de Google Play y sin los servicios propietarios de Google", explica el profesor César Córcoles. Y sobre todo, según considera el profesor Carles Garrigues, "habrá que saber si es capaz de llegar a acuerdos con los propietarios de apps de referencia norteamericanas, como Facebook, que también podrían verse afectadas por las mismas restricciones impuestas por el gobierno de Trump".

"Con la negativa de Google a licenciar servicios como Gmail o Google Maps, y la imposibilidad de utilizar la tienda de aplicaciones Google Play, se ha dado un golpe muy fuerte a Huawei. Pero el golpe definitivo puede llegar si otras empresas como Facebook también acaban cerrando la puerta, lo que haría muy difícil que los nuevos dispositivos de Huawei puedan sobrevivir fuera del mercado chino", opina Carles Garrigues.

5. ¿Cómo puede reaccionar la empresa ante ese ataque?

"El resultado de este conflicto dependerá de la reacción del gobierno chino, que puede ponerse a la defensiva y llegar a un acuerdo con Estados Unidos, como pasó en el caso de la empresa de móviles china ZTE, que también fue vetada temporalmente. Sin embargo, también puede pasar al ataque, subiendo impuestos a las empresas americanas que quieran importar productos a China. En este caso, si no se llega a un acuerdo, Huawei se vería obligada a impulsar su propio sistema operativo para poder lanzar al mercado nuevos dispositivos móviles. No obstante, este movimiento podría acabar afectando mucho las ventas de estos dispositivos fuera del mercado chino", explica Carles Garrigues.

De hecho, Google también resulta perjudicada comercialmente por esta situación porque "la priva del acceso a los datos de los usuarios de Huawei", explica Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. No se puede olvidar que Huawei ya tiene el 18 % de la cuota de mercados de móviles mundial y es el segundo fabricante con más ventas.

"Los Estados Unidos son conscientes de que, en el siglo XXI, quien controle la tecnología controlará la información y el mundo", considera Pascual. Los móviles dan acceso a muchos datos, como los que se generan en las aplicaciones, y por eso es un ámbito estratégico. "La parte relevante de esta prohibición es que pone una barrera a la libre circulación de datos", opina el profesor Pascual.

6. ¿Cómo afecta este veto al despliegue de la red 5G?

Huawei no es solo un productor de móviles. "Una parte importante de su mercado está en la red de transporte de datos y en los nodos que sirven para que funcione. Es uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología para poner en marcha la red de 5G", explica Helena Rifà.

El despliegue de esta nueva tecnología, que hará posible conexiones mucho más rápidas a internet y el despliegue de la internet de las cosas, se ve afectado por esta decisión. "Este veto retrasará la puesta en marcha del 5G", explica Rifà. La experta en ciberseguridad considera que "los EEUU temen el ciberespionaje, y por eso no quieren que la tecnología de Huawei entre en su país. Pero también es una manera de tomar ventaja en la carrera por el despliegue de esta tecnología, en la que China va por delante actualmente", considera la profesora Rifà.