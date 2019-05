¿Qué es una red de Trading social?

No todos están familiarizados con el término red social de Trading, pero lo más probable es que haya usado el concepto en el pasado o lo esté haciendo ahora. Es simplemente un tipo de inversión donde se observa cómo funcionan sus pares o gurús comerciales. No solo aprende de ellos, sino que en realidad copia o refleja sus comportamientos comerciales. De esta manera, no necesita saber todo sobre el mercado en el que está invirtiendo o gastar el tiempo necesario para convertirse en un operador activo. Si bien es una forma común para que los novatos aprendan los trucos del comercio, algunos inversores confían estrictamente en las redes de comercio social para realizar transacciones.

Cómo operan las redes de Trading social de Forex

Si bien puede sonar inmoral copiar los intercambios de otros, funciona bien. En realidad, es una calle de doble sentido, porque el concepto se ha organizado en redes oficiales. Tanto los inversores como los comerciantes tienen la oportunidad de encontrarse unos a otros a través de estas redes. Por una tarifa fija o un porcentaje de ganancias, puede etiquetar junto con un profesional y aprovechar las operaciones rentables. Entonces, ya sea aprender de un inversor profesional o sacar provecho de los éxitos de un inversor, es un ganar-ganar. Además, ayuda a cerrar la brecha entre los nuevos operadores y aquellos que tienen mucho éxito.

A diferencia de las cuentas administradas, las redes de trading social son transparentes, ya que proporcionan una plataforma donde los comerciantes comparten ideas, siguen las señales, evalúan los gráficos y la dirección del mercado. En esta plataforma abierta, los comerciantes discuten el conocimiento del mercado y permiten que otros comerciantes copien lo que están haciendo. De hecho, es una colaboración de tipo, con el objetivo conjunto de tener éxito juntos. Hay muchas redes de trading social disponibles, pero cada una juega según su propio conjunto de reglas. Por ejemplo, algunos de ellos solo utilizan el comercio espejo. Algunas de las otras plataformas abiertas ofrecen un mayor grado de flexibilidad o una comunicación más intensiva entre los operadores. Incluso con toda la charla profesional, nunca debes dar por sentado lo que escuchas. Verifique el perfil del comerciante y revise cuidadosamente el historial del comerciante. Trate de ubicar a los comerciantes que se han establecido como conocedores y tienen varios años de éxito en el comercio.

Unirse a una red

Los brokers de Forex pueden llevarlo a las plataformas comerciales que están disponibles o puede ir a la ruta de terceros. Hay proveedores de servicios en los que puede inscribirse para el comercio de copias, el comercio espejo, las estadísticas de comercio, los servicios de señales o los análisis de mercado. Con una cuenta de compraventa de divisas que ha sido financiada, puede unirse a una red de trading social. Si se trata de una plataforma de terceros, es posible que se le solicite unirse a su cuenta de trading real con una red social específica. Sin embargo, es prudente tener cuidado aquí. Cuando esté listo para abrir su propia cuenta de comercio social, asegúrese de acudir a un Broker regulado que lo respalde.

En resumen, puede aprender sobre los estilos de comercio exitosos, consejos y trucos a través de las redes de comercio social.