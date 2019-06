Arthur Laffer, el economista liberal, obtiene el máximo reconocimiento civil de Estados Unidos

Arthur B. Laffer, famoso economista liberal, recibirá el próximo 19 de junio la Medalla Presidencial de la Libertad de la mano de Donald Trump. Como señala el mismo comunicado de la Casa Blanca, esta prestigiosa distinción es otorgada por el presidente de los Estados Unidos a personajes que hayan hecho "contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o a los intereses nacionales de los Estados Unidos, la paz mundial, cultural o en otras importantes iniciativas públicas o privadas".

En el caso de A. B. Laffer, padre de la "economía del lado de la oferta", famoso por la teorización de la Curva de Laffer y "uno de los economistas más influyentes en la historia de Estados Unidos", se le otorga por su "servicio público y las contribuciones a la economía política [que] han ayudado a estimular la prosperidad de nuestra nación (Estados Unidos)".

El economista estadounidense, quien en su día fue asesor de Ronald Reagan, asesoró a Donald Trump durante su campaña presidencial. Además, recientemente escribió Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy. Sin embargo, no todo ha sido buena sintonía entre el presidente y el académico. Este segundo ha reprochado al presidente republicano, en repetidas ocasiones, los incrementos arancelarios (incluso le ha llegado a llamar por teléfono para hablar sobre el tema) al tratarse de subidas de impuestos.

¿Qué es la Curva de Laffer?

Por lo que es conocido Arthur B. Laffer, más allá de su carrera política, es por la elaboración de la Curva de Laffer. Esta representación concluye que la relación entre las subidas de impuestos y la recaudación no es lineal. La curva parte desde que los impuestos son cero, y el gobierno no recauda nada, hasta que los impuestos son del 100%, y nadie quiere trabajar ni invertir, por lo que la recaudación también será cero.

Durante toda la trayectoria de la curva se observa que no tiene por qué cumplirse que a mayores incrementos impositivos se recaude más. De hecho, aumentar los impuestos por encima de ciertos niveles puede estrangular la actividad económica de forma que el menor crecimiento termine aminorando la recaudación fiscal. Esto es debido a que aumentar los impuestos desincentiva el esfuerzo, el trabajo, la inversión y, en última instancia, la producción, lo que deprimiría la recaudación.

La principal conclusión que se extrae de todo esto es que ni siempre incrementos impositivos aumentan la recaudación ni reducciones de impuestos siempre la reducen. Dependerá del tramo de la curva de Laffer en el que nos encontremos.

La historia de la Curva de Laffer se ha hecho famosa porque al economista americano se le ocurrió en un restaurante y llegó a escribirla en una servilleta (imagen) para explicársela a los que en aquel momento eran el jefe y el subjefe del gabinete del presidente republicano Gerarld Ford: D. Rumsfeld y D. Cheney.

La servilleta en la que Laffer dibujó su famosa curva se encuentra en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington

Otros galardonados

Entre los distintos ganadores de la Medalla Presidencial de la Libertad se encuentran numerosas personalidades del ámbito publico que van desde astronautas, cantantes, deportistas, expresidentes o múltiples economistas. Entre estos últimos encontramos a Kenneth Galbraith, Von Newmann, Milton Friedman, Friedrich Von Hayek, Gary Becker, etre otros.