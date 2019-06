Bryan Caplan y Juan Ramón Rallo en la Universidad Francisco Marroquín en Madrid

¡Apúntate a los Cursos de Verano de UFM Madrid! El mes de junio en Madrid se caracteriza por el cierre del curso universitario y la llegada del calor. En cierto sentido, la actividad académica se reduce estrictamente a la oferta que todas las universidades generan en los ya conocidos cursos de verano.

La Universidad Francisco Marroquín en Madrid ha generado una oferta formativa de cursos de verano con ánimo de despertar el interés de todos aquellos estudiantes entusiastas de la libertad, de las políticas públicas, de la historia de las ideas y de las instituciones de mercado.

Bryan Caplan en UFM Madrid

En esa línea, la visita más destacada de esta temporada será la protagonizada por el académico e intelectual norteamericano Bryan Caplan. El economista y profesor de la George Mason University disfrutará de una estancia docente con el objetivo de discutir de manera socrática y a través de varios seminarios sus diversos e interesantes trabajos académicos.

Bryan Caplan pertenece a un grupo investigador y docente de primer nivel en la escena global. Doctor por la Universidad de Princeton, ha destacado como miembro de la llamada Escuela de Virginia. Dicha escuela, ha sido capaz de edificar uno de los centros de análisis de políticas públicas más prestigiosos del mundo: el conocido Mercatus Center. El centro, vinculado a la Universidad de George Mason, donde Caplan es profesor, ha revolucionado los estudios económicos desde un enfoque austriaco. Y durante las últimas décadas por sus aulas han pasado (y pasan) personalidades de la talla de Tyler Cowen, Peter Boettke, Peter Leeson y otros.

Si tuviésemos que etiquetar la producción académica de Bryan Caplan, podríamos definir la misma como parte del denominado Austrian Public Choice. Su obra, trata un gran número de cuestiones. Desde la natalidad, en su famoso trabajo Selfish Reasons to Have More Kids (2011) hasta la cuestión electoral en su conocido estudio El mito del votante racional: Por qué las democracias eligen malas políticas (2007). En el año 2018 publicó una interesante reflexión sobre la educación titulada The Case Against Education: Why the Education System is a Waste of Time and Money (2018). Y ahora, en el mes de octubre de este año, aparecerá su última creación. Un trabajo a medio camino entre el ensayo teórico político y el cómic titulado Open Borders: The Science and Ethics of Immigration.

Todos estos trabajos serán discutidos en los distintos seminarios que tendrán lugar durante el mes de junio en la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. Además de la discusión abierta y socrática de sus trabajos, el profesor Caplan impartirá un curso de 20 horas titulado Labor Economics: Immigration and Education, sin duda un tema de gran interés e importancia para todo estudiante atraído por la disciplina económica y las políticas públicas.

Rallo impartirá un seminario sobre su último libro

Juan Ramón Rallo, director del Máster en Economía de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, impartirá dos cursos de verano de UFM Madrid: Ética de la libertad: Liberalismo en 10 principios y Fallos de mercado, fallos de gobierno y políticas públicas

Si te animas y el tema despierta tu interés, visítanos en la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y obtén más información.

Además de los cursos de Caplan y Rallo la UFM Madrid oferta 20 cursos más de diversas temáticas. Puedes ver toda la información y registrarte en el siguiente link https://madrid.ufm.edu/cursos-de-verano/

Para más información, puedes visitar la web madrid.ufm.edu, escribir a admisionesmadrid@ufm.edu o llamar al 91 066 81 53.