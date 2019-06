La clave del éxito en el trading: "Método y disciplina, o la ruina"

Esta semana Tu Dinero Nunca Duerme se ha centrado en el trading, la operativa del mercado y el análisis técnico. Y lo ha hecho con uno de los mayores expertos en la materia, el director de Value School y director de estrategia comercial de Cobas Asset Management, Gonzalo Recarte. Pese a su juventud, Recarte se curtió en los mercados ocupando puestos de responsabilidad en Intermoney Valores, Auriga, Telefonica, banca privada de Inversis o en Saxo Bank.

Sobre el trading, Manuel Llamas señaló que "la irrupción de internet y las nuevas tecnologías ha facilitado el acceso al trading a la inmensa mayoría de la población gracias a plataformas online especializadas que, a modo de intermediarios, permiten operar en bolsa desde tu ordenador a coste reducido".

Es más, "son muchos los particulares que se han lanzado al mundo del trading con el objetivo de ganar dinero, pero la realidad es que cerca del 90% de la gente que abre cuentas de trading acaba perdiendo dinero".

Probablemente por ese motivo, una de las claves del éxito del trading fue la que apuntó Recarte con un proverbio que aprendió en los mercados: "Método y disciplina o la ruina". Según explicó, en el trading un 20% es metodología y el 80% psicología, por eso, consideraba que lo más importante "para tener éxito en el trading es conocerte a ti mismo. La regla número uno es no perder dinero, controlar tus pérdidas. Si más del 50% de los días ganas dinero, al final ganas dinero… También es un negocio a largo plazo", decía.

En este sentido y teniendo en cuenta las máximas de disciplina y metdología, Recarte explicó que lo óptimo es "establecer un plan de trading para no dejarte guiar por las emociones" y, a continuación, cumplirlo a rajatabla.

Y estos consejos son importantes porque la ruina irremediable es la alternativa al éxito. Recarte recordaba la frase de Douglas: "la gente no tiene paciencia en enriquecerse lentamente. En lugar de ello, prefiere arruinarse rápidamente".

Mark Douglas es uno de los referentes de Gonzalo Recarte en el mundo del trading. Fue pionero en la aplicación de la psicología en el trading. Y recomendó su libro El trader disciplinado.

Gonzalo Recarte también tuvo tiempo de hablar de los gurús en el mundo del trading. Sobre este asunto se mostró categórico y lanzó esta pregunta: "¿Si tú tuvieras un método ganador a largo plazo lo comercializarías? ¿O por el contrario lo guardarías en secreto y te forrarías?"

Sobre el trading también explicó que hay muchos tipos: Day trading; trading cuantitativo; arbitraje; swing trading… y cada uno de ellos requiere conocimientos básicos específicos. "Es vital conocer el producto con el que estás operando", decía.

Por todos estos motivos, Recarte no creía que el trading fuera apropiado para inversores particulares ya que compiten en desigualdad de condiciones: "Se enfrentan a una asimetría de información en comparación con los profesionales. Además, la mayoría opera en mercados over-the.counter, a través de plataformas, donde el que gana sío sí es el intermediario, sin ningún tipo de riesgo".

Pero, ¿qué hay detrás de los típicos gráficos del análisis técnico?: "Los mercados son personas. Detrás de los gráficos hay comportamiento humano, lo que reflejan es teoría de masas", señala Recarte.

El consejo de Finizens

Sobre el trading también se pronunció Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, quien recomendó a los particulares que "no hagan trading si no tienen experiencia o tienen poca experiencia. El trading tiene una imagen sexy, centrada en los pocos que ganan, pero no te muestra todos los que pierden", dijo destacando las ventajas de la gestión pasiva indexada que representa Finizens y que cuenta con una diversificación única en el mercado, "con hasta 16.000 posiciones" en todo el mundo.

Las recomendaciones Value School

Por su parte, Luis Alberto Iglesias, de Value School, trajo las recomendaciones de cada semana: