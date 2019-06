Así es Diane Hendricks, la mujer más rica del mundo con 6.200 millones de euros

Forbes ha actualizado la lista con las mujeres más ricas del mundo y el primer puesto es para Diane Hendricks, con 7.000 millones de dólares, algo más de 6.200 millones de euros. A sus 72 años preside ABC Supply, uno de los mayores distribuidores mayoristas de material para la fabricación de techos, revestimientos y ventanas en América.

Hendricks es la cofundadora de la compañía nacida en 1982 de la mano de Diane y su esposo Ken Hendricks, fallecido en 2007. Tras la muerte de su marido, la mujer más rica del mundo decidió comprar Bradco, su mayor competidor del mercado, en 2010, y L&W Supply en 2016. Actualmente, ABC Supply cuenta con 780 sucursales y una facturación que supera los 8.900 millones de euros.

Los comienzos no fueron fáciles para Diane. Nació en el seno de una familia humilde de Wisconsin, sus padres eran granjeros y tiene nada más y nada menos que ocho hermanos. A los 17 años tuvo su primer embarazo y dejó la escuela temporalmente para poder tener a su primer hijo. "La maternidad se interpuso en mi camino muy rápido, pero no me impidió querer alcanzar mi sueño. De hecho, creo que me centré aún más en lo que quería lograr", relató a Forbes la propia Hendricks.

Ahora, además de gestionar su gran empresa, Diane se dedica a prestar apoyo a proyectos filantrópicos para los que ha destinado importantes donaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Sin embargo, lo más destacado en este apartado de su vida se encuentra en la financiación de la película La lapidación de Soraya, que cuenta la lapidación de una joven iraní acusada de adulterio.

Las otras súper ricas

Con casi la mitad de fortuna que Hendricks, Meg Whitman ocupa el segundo lugar gracias a poseer algo más de 3.380 millones de euros. Whitman es actualmente la CEO de Quibi y forma parte de la junta directiva de los consejos de administración de Procter & Gamble y Dopbox.

El tercer puesto es para Marian Ilitch con 3.290 millones de euros. A sus 86 años es la dueña de Little Caesars Pizza, una cadena de comida rápida que factura algo más de 3.500 millones de dólares. También es propietaria de los Detroit Red Wings y del MotorCity Casino Hotel.

El top cinco lo cierran Judy Faulkner, CEO de Epic, con 3.200 millones de euros y Thai Lee con 2.670 millones de euros. Cerrando el top 10 aparece la primera celebrity, se trata de Oprah Winfrey, que con una fortuna superior a los 2.300 millones de euros continúa siendo la famosa más rica del mundo.