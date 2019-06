Nestlé se lanza al mercado de las hamburguesas veganas

Las empresas de carne cultivada en laboratorio creada a base de vegetales son cada vez más numerosas y grandes. Sin embargo, se van a encontrar con el competidor más fuerte posible: Nestlé. La multinacional, que es la compañía alimentaria más grande del mundo, ha decidido lanzar la Awesome Burger, su propia hamburguesa vegana, un detonante importante que confirma el importante despliegue de este mercado.

La prueba más fehaciente de que este sector está en alza y que se espera mucho de él es el rendimiento que Beyond Meat está teniendo en bolsa. Esta compañía es la primera que debuta en Wall Street dedicada a la fabricación de este tipo de carne. Desde su salida a bolsa ha crecido un 240% pasando de los 25 dólares por acción a superar los 97 dólares. Todo ello en un mes que ha sido bastante malo para el sector bursátil.

Lo que queda claro es que este mercado tiene un potencial muy grande. De hecho, el último informe de Barclay’s apunta a que el negocio a base de plantas y células para crear carne tendrá un valor de 140.000 millones de dólares –124.000 millones de euros– en el año 2029. Es decir, va a experimentar una década con un crecimiento exponencial, y por eso Nestlé no ha querido perderse esta oportunidad.

La Awesome Burger es un producto desarrollado por la empresa Sweet Earth, que Nestlé compró en 2017. Aunque nunca se han dedicado a imitar el aspecto y el sabor de la carne, como si hacen Beyond Meat o Impossible Burger, las dos compañías más grandes del sector en la actualidad, parece que comenzarán a trabajar en ello.

Kelly Swette, cofundadora de Sweet Earth, asegura que: "La siguiente evolución de la hamburguesa vegetariana, a medida que el cliente se vuelve más convencional, es que la hamburguesa se vuelva también más convencional o más parecida a la carne", unas palabras que han confirmado la hoja de ruta que seguirá Nestlé con su nuevo producto.

Sin embargo, Nestlé no solo quiere parecerse a sus dos principales rivales en el mundo de la carne vegana hecha en laboratorio, sino que busca ser más saludable, un aspecto fundamental teniendo en cuenta el tipo de cliente que compra estos filetes de hamburguesa. La receta de la Awesome Burger tiene 28 gramos de proteína y 6 de fibra, una hamburguesa normal de carne de ternera tiene 20 gramos de proteína y ninguno de fibra. Pero no solo eso, Nestlé afirma que la hamburguesa es también alta en hierro, en vitamina C y sin grasas saturadas.