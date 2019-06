BME, sobre el impuesto a las transacciones financieras: "Es un error de primero de carrera"

Tajante y directo se ha mostrado el consejero delegado de BME, Javier Hernani, cuando le han preguntado por el impuesto a las transacciones financieras que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Hernani es "un error" poner un impuesto a las transacciones financieras solo en España porque "coloca al mercado nacional en una situación competitiva inferior" respecto al resto de países europeos. "No creo que estemos para empujar fiscalmente a nadie. La única manera de que sea equitativo es que sea europeo", ha dicho.

Además, el responsable de BME ha criticado las "dificultades de cobro que tendría" liquidar el impuesto solo en España. "Hay un riesgo enorme de no poder ser cobrado adecuadamente" ha alertado. "No se puede pensar que este impuesto va a ser cobrado como hace 6 años en Francia" porque "las transacciones ya no funcionan igual".

Como suele ser habitual con otros tributos, Hernani ha apuntado que los bancos repercutirían el incremento de este impuesto directamente en el ciudadano. "Si hay gente que piensa que eso lo paga la banca, es un error en sí mismo. Va a acabar pasando como siempre, pagando el ciudadano", ha dicho. "Será el contribuyente, el inversor final, cada uno de nosotros. No es un impuesto target, estamos yendo a por todos los inversores", ha añadido.

"Un incremento del coste de transacción se coloca directamente en el coste de financiación. Esto es de primero de carrera, es evidente en teoría económica", ha concluido en unas jornadas que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) y que patrocina BBVA.