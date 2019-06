Las rentas bajas son las más beneficiadas por la recuperación

El mercado laboral es un elemento clave para explicar la desigualdad de renta existente en la población española y su incremento durante la última crisis. De hecho, los estudios señalan que el incremento de desigualdad sufrido por la sociedad española entre 2006-2010 (aquí) y 2008-2013 (aquí), se debe básicamente –en 2/3 partes– a la falta de intensidad laboral: desempleo, parcialidad o falta de meses trabajados durante el año.

Sin embargo, la recuperación parece que no está ayudando a reducir dichas disparidades de renta como en un inicio se esperaría. Este hecho vendría dado, como señala el Banco de España, a que "el volumen de desempleados con un nivel educativo reducido, que se concentra en la parte baja de la distribución, sigue siendo elevada". Además, el aumento experimentado en los últimos años por las rentas no salariales en la parte media y sobre todo alta de la distribución, refiriéndose a las rentas de autoempleo y procedentes de activos (vivienda, bolsa, etc.), jugaría también un papel clave.

No obstante, esto no significa que no haya habido recuperación en el mercado de trabajo y que ésta no haya afectado a los estratos más pobres del mercado laboral. Desde el año 2014, la desigualdad entre los distintos salarios se ha reducido notablemente. Concretamente, el ratio entre los salarios de las rentas altas (10% más rico) y las rentas bajas (10% más pobre) pasó de 5,12 en 2014 -los trabajadores ricos cobraban más de cinco veces la renta de la de los más pobres- a 4,7 en 2017.

"Esta evolución supone la reversión de casi la mitad del aumento de la desigualdad entre las rentas salariales", señala el Banco de España. Además, dicha reducción se debe, básicamente, a la mejora de las rentas bajas y a un leve acercamiento de éstas a las rentas medias. Como se observa en el gráfico, el crecimiento de los salarios de los deciles más bajos es superior a los de los demás deciles.

Los motivos que arguye el Banco de España son, por un lado, el "retroceso de la incidencia de la parcialidad", así como un incremento de la conversión de los trabajadores temporales a trabajadores fijos, y una reducción de la temporalidad en el sector privado, "factores que benefician principalmente a los trabajadores con menores ingresos", añade la entidad.

A todo esto, se suma que las tendencias sobre la calidad del empleo descritas en el párrafo anterior se han mantenido durante el año 2018. Por tanto, los técnicos del Banco de España esperan que la desigualdad salarial durante este último año se haya vuelto a reducir, en línea con lo ocurrido en el periodo que va de 2014 a 2017.