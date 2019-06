¿Es el robot de cocina de Lidl un espía?

El robot de cocina de Lidl, llamado Monsieur Cuisine Connect, ha arrasado en el mercado levantando una gran demanda por parte de los consumidores. Incluso se han visto largas colas por hacerse con el electrodoméstico en algunos de los supermercados de la cadena alemana.

Este robot de cocina, que cuesta 359 euros, ha sido diseñado en Alemania y producido en China. Cuenta con pantalla táctil y se puede conectar al wifi de casa para descargar recetas de cocina. Aunque, claro, todo dispositivo que puede ser conectado a una red también puede ser hackeado, y es esto lo que ha ocurrido.

Dos aficionados han hackeado el Monsieur Cuisine Connect y han descubierto ciertos problemas de seguridad y privacidad. Lo que más ha sorprendido es que el electrodoméstico cuenta con un micrófono y un altavoz, además de tener la versión Android 6.0, que no se actualiza desde 2017.

La noticia ha corrido como la pólvora aumentando la teoría que circula por internet sobre que los dispositivos espían a los consumidores. El vídeo de los dos hackers aficionados ha sido todo un éxito en YouTube y los consumidores han comenzado a alarmarse ante la posibilidad de que este robot gastronómico tuviera algún tipo de intención de escuchar conversaciones ajenas. Aunque, tal y como señalaron estos dos jóvenes, los micrófonos están inactivos, aunque podrían ser hackeados para ponerlos en funcionamiento.

¿Qué dice Lidl?

Lidl ha emitido un comunicado en el que señala lo siguiente: "Esta opción de micrófono está instalada en la máquina para permitir cambios futuros como el control por voz. La activación de esta última se actualizará y el cliente puede optar por esta función o no. La marca Lidl, sin embargo, no desea pronunciarse sobre esta característica futura por el momento porque no es relevante en esta versión 'conectada' que el Monsieur Cuisine lanzó el 3 de junio en Francia".

Además, la cadena alemana ha querido señalar que ellos no pueden ni quieren acceder al micrófono de forma remota, recalcando que tiene que ser el usuario quien active este dispositivo. Sin embargo, algunos expertos han señalado que la empresa sí podría activar el micrófono de forma remota si actualizan el software y el usuario acepta los términos de uso nuevos. La intención era que "el aparato pudiese controlarse con la voz y eventualmente vía Alexa. Dejamos ahí el micro, pero está totalmente inactivo y es imposible que lo activemos remotamente", explica Michel Biero, director ejecutivo de marketing de Lidl en Francia.

El robot de cocina más low cost

Escándalos aparte, este robot de cocina de Lidl ha causado sensación por su precio. La última Thermomix que se ha puesto a la venta cuesta 1.200 euros, mientras que este Monsieur Couisine cuesta mucho menos. Aunque no es tan completo como la famosa Thermomix, tiene 10 funcionalidades que permiten hacer muchas elaboraciones gastronómicas.