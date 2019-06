Galicia regalará 300 euros a los 'ninis' para que se saquen el carné de conducir

La Xunta de Galicia ha aprobado el nuevo Plan Estratégico Juventud 2019-2021 y en él se incluye una medida que está levantando ampollas. Se trata de una ayuda de 300 euros para los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y no estén trabajando ni estén recibiendo formación, es decir que formen parte de los llamados ‘ninis’. El plan establece como requisito estar registrado en el fichero de Garantía Juvenil para poder recibir la subvención.

Según la versión del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijoo, esta medida se ha aprobado para aumentar el número de permisos de conducir y con ello mejorar la empleabilidad de los más jóvenes. "El objetivo principal con esta medida es contribuir a mejorar las condiciones para encontrar un puesto de trabajo de la gente joven y que la situación económica no sea un obstáculo para obtener el carné, más aún cuando hoy en día éste es uno de los principales requisitos para acceder a un empleo", han explicado desde la Consejería de Política Social.

Aunque, curiosamente, lo más polémico de esta medida es que solo podrán recibir la subvención aquellos que ni estudian ni trabajan. Es decir, los jóvenes que estén acudiendo a la universidad o estén trabajando no podrán recibir esos 300 euros por estar ocupados haciendo una actividad de provecho.

En los últimos once años el número de permisos de circulación emitidos en Galicia ha caído un 40%, en este dato se basa la Xunta para activar esta medida que estuvo vigente antes de 2013, cuando las comunidades autónomas tuvieron que ajustarse a las nuevas reglas de gasto para cuadrar las cuentas. Antes de 2013, las ayudas eran de 250 euros.

La medida, que pretende subvencionar el 30% del gasto total del carné de conducir, no irá encaminada únicamente al carné de conducir tipo B –el de turismos–, sino que también se podrá solicitar para obtener el permiso C, que permite conducir camiones. Actualmente, hay 23.000 inscritos en el fichero de Garantía Juvenil, de los cuales aquellos que certifiquen no estar realizando ninguna actividad podrán recibir esos 300 euros.