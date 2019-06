Empresarios chinos utilizan Vietnam para vender a EEUU sorteando el arancel de Trump

La picaresca no solo es un rasgo común español, ahora los productores chinos tiran de ella para sortear los aranceles del 25% que Donald Trump ha impuesto a los productos fabricados en el gigante asiático. Según Bloomberg, son muchos los productores que están buscando transbordos legales a Vietnam para enviar desde allí sus productos y así poder cambiar el made in China por made in Vietnam. Pero no solo eso, ya que los empresarios chinos están buscando varias alternativas para enmascarar el origen de procedencia de los productos y así sortear el arancel.

La situación no es algo puntual, ni mucho menos. El pasado domingo 9 de junio el Gobierno de Vietnam emitió una declaración formal asegurando que aumentaría las sanciones por fraude relacionado con el comercio. Las autoridades vietnamitas han encontrado centenares de certificados de origen falsos y transferencias ilegales realizadas por compañías chinas para eludir los aranceles estadounidenses. Un fraude que abarca a todos los sectores, desde el textil hasta el de la agricultura.

Vietnam y su Gobierno se muestran preocupados con este fraude, ya que en los últimos años las importaciones de productos vietnamitas en Estados Unidos han crecido con fuerza. Por eso, las autoridades temen que, si los empresarios chinos comienzan a utilizar este tipo de estrategias acogiéndose en el made in Vietnam, el Gobierno de Trump responda con sanciones.

Los envíos del país situado en el sudeste asiático hacia EEUU se han disparado en el último año, mientras que los de China han caído. Si bien hay pruebas que explican que este fenómeno se debe a un cambio en las cadenas de suministro, los analistas se preguntan hasta que punto esto está siendo legítimo.

Según ha hecho público el Gobierno de Vietnam, han descubierto cientos de productos chinos con etiquetas made in Vietnam antes de que se procesaran los certificados de origen. De hecho, las autoridades vietnamitas aseguraron que los funcionarios de aduanas de EEUU han descubierto que se está enviando madera contrachapada china mediante una empresa vietnamita y con la etiqueta de hecho en Vietnam.

"Es probable que los gobiernos asiáticos tomen medidas fuertes contra este tipo de prácticas por temor a ser vistos como una puerta trasera de China para seguir enviando sus productos a EEUU sin el arancel del 25%", asegura Chua Hak Bin, economista jefe de Maybank a Bloomberg. Por el momento, hay algunos envíos "cuestionables", añade Hak Bin. "Son datos relativamente pequeños, no lo vemos por ahora como un fenómeno generalizado, pero siempre habrá fugas y maneras con las que sortear los aranceles", cuenta el especialista.