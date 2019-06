Las ocho peticiones de las constructoras medianas al Gobierno de Pedro Sánchez

La Asociación Nacional de Constructores Independiente (ANCI), que agrupa a 25 empresas medianas no cotizadas del sector, ha celebrado este lunes su asamblea anual. Durante su discurso, el presidente de esta entidad, Jaime Lamo de Espinosa, ha enumerado una serie de peticiones al nuevo Gobierno tanto para potenciar el crecimiento del sector como la creación de empleo y la vertebración interterritorial:

1. Pacto de Estado Infraestructuras Terrestres. Un Pacto de Estado a largo plazo, no menos de 10 años, que desde ANCI reclamamos hoy, una vez más, por la vertebración del país y el desarrollo de una movilidad sostenible y competitiva: porque no podemos permitirnos una España de dos velocidades y porque debemos paliar el déficit de más de 100.000 millones que acumulamos desde el inicio de la crisis. Necesitamos incrementos sucesivos de la inversión, por encima del PIB, si no queremos descolgarnos y lastrar nuestra competitividad ante los países de nuestro entorno.

2. Pacto de Estado del Agua. Asimismo, deberían retomarse sin dilación alguna los trabajos sobre el agua iniciados en la etapa anterior, análisis por un Pacto de Estado del Agua, donde se alcanzaron bases sólidas para culminar un acuerdo. Además de las multas, la Agenda 20/30 de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, concretamente su objetivo 6 [ODS], supone un acicate para culminar esta tarea. Consideramos urgente abordar la política de trasvases y de intercambio de Cuencas (por cierto, tal y como reclamaba en 1996 el ministro Josep Borrell).

3. Pago por uso. Implantar la tarificación por uso de las carreteras para garantizar una movilidad sostenible y socialmente responsable, asegurando el uso finalista de los recursos obtenidos en un fondo para infraestructuras. Confiamos en que la subcomisión planteada en el Congreso durante la pasada legislatura a tal efecto pueda iniciar sus trabajos antes de fin de año.

4. Ejecución presupuestaria. Todo presupuesto debe tender a ejecutarse realmente al 100%.

5. Corredor Mediterráneo. Interiorizar y asumir la trascendencia del Corredor Mediterráneo, y a tal fin poner todos los medios en los PGE para una rápida puesta en marcha.

6. Abordar de forma definitiva y sin pausa las obras del AVE a Extremadura, Lisboa y las de Cantabria.

7. Rentabilidad. Los proyectos necesitan rentabilidades parejas a las de mercado para poder ejecutarse. Las limitaciones que viene presentando la Ley de Desindexación deben ser resueltas para presentar alternativas viables.

8. Dimensión de las obras licitadas. Siempre que sea posible, las licitaciones de obra presupuestaria deben evitar importes que supongan limitaciones a empresas no cotizadas y que lleven a que, en la práctica, sólo las empresas más grandes puedan acceder con posibilidades a las mismas. Deben dividirse en lotes racionales como norma general, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, para favorecer la igualdad de oportunidades, la concurrencia y la competencia con el fin de lograr una mayor eficacia en el servicio al ciudadano. Queremos recordar la capacidad demostrada por las empresas de ANCI para ejecutar cualquier tipo de obra en cualquier lugar, así como la solvencia, experiencia y know how de las mismas.