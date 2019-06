Valdebebas: “Google prefirió Lisboa a Madrid. No podemos dejar escapar a estas multinacionales”

El director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, Marcos Sánchez Foncueva, junto con José María Álvarez, presidente de la Asociación Española de Oficinas han puesto sobre la mesa en Es la Tarde de Dieter han instado a los nuevos políticos a hacer una apuesta clara por Madrid como destino de inversión internacional.

"Madrid es muy apta para la inversión internacional y un atractivo para agentes extranjeros. No nos conocen fuera todavía. España es un destino de inversión muy importante. Se prevén 3.000 millones de euros en inversión en oficinas este año. Pero lo cierto es que la administraciones públicas no venden a España como destino de trabajo".

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Asociación Española de Oficinas durante la entrevista en esRadio: "El problema es conseguir que España sea un destino para instalarse para invertir. No nos engañemos… Hoy estamos en un nivel de ocupación inferior. Madrid tiene una imagen muy débil. Barcelona, en cambio, es reconocida mundialmente como marca. Madrid tiene que decidir qué quiere ser de mayor".

Además, Álvarez ha añadido que debe haber "una colaboración público-privada para poner a Madrid en el mapa". Según el experto, "no se termina de convencer a las multinacionales para que se muden a la gran capital española", y pone el acento en que se ha promocionado mucho mejor otro tipo de industria como la inmobiliaria o la turística. El sol y la buena comida no solo atrae al 80% de turistas que vienen a disfrutar. La industria de las oficinas tiene un problema de demanda condicionado por la propia creación de empleo. El traer empresas a España supondría apoyar un cambio en el modelo productivo".

El experto ha puesto como ejemplo la multinacional suiza Roché quienes se han instalado ya en la madrileña calle Julián Camarillo para establecer un centro de soporte informático con 700 personas, "gracias a la iniciativa de los empresarios", ha recalcado.

Por su parte, el director gerente de la Junta de Compensación cree que el tema fiscal juega un papel muy importante pero no lo es todo. "Google eligió Lisboa en lugar de Madrid. Eso no se nos puede escapar", ha criticado. Aunque también ha explicado los motivos del gigante tecnológico para preferir Portugal a España: "Portugal cuando se sienta con Google le pregunta ¿qué puedo hacer por ti? Eso mismo, nuestras administraciones no lo hacen. Dentro de la legislación quizás podemos hacer una fiscalidad más favorable para la multinacional pero no lo hacemos. Hay que empezar por ahí", ha concluido Sánchez Foncuevas.