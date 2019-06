¿En qué se parece el private equity y la inversión en valor?

El socio fundador de Equam, José Antonio Larraz, acudió este pasado domingo a Tu Dinero Nunca Duerme, el programa de cultura financiera de esRadio en colaboración con Value School. El tema del día fue el private equity y el capital riesgo y su relación con el value investing. Larraz atesora una experiencia de 12 años invirtiendo en compañías no cotizadas con sede en España.

¿En qué consiste el private equity? Básicamente se trata de la inversión de capital privado en compañías no cotizadas, generalmente para apoyar al equipo directivo y lograr incrementar el valor de la empresa en el medio y largo plazo. Tal y como destacó Larraz "el capital riesgo aporta un valor fundamental a las empresas. En primer lugar, porque aportan capital; y en segundo lugar, el apoyo al equipo directivo para desarrollar y ejecutar una determinada estrategia".

Precisamente, destacaba Larraz que la experiencia del private equity le ha servido en la inversión en valor porque "el tipo de análisis de una empresa, esté o no cotizada, es el mismo. Analizar es entender los modelos de negocio, el capital riesgo también permite abstraerte del ruido del mercado", añadía.

En cambio entre el private equity y el value investing hay diferencias, que radican fundamentalmente en si la empresa en la que invertir es cotizada o no. Larraz explica las principales diferencias a la hora de invertir en empresas cotizadas y no cotizadas: "precio, información, incentivos, estrategias, análisis, margen de seguridad, etc."

Según destacó, la imagen tradicional del inversor en private equity es el de "tiburón de las finanzas", pero la realidad es muy diferente, ya que lo que hace el capital riesgo en muchas ocasiones es ayudar a las empresas a mejorar.

¿Cómo pueden invertir los particulares en capital riesgo? Fundamentalmente hay dos vías: "a través de fondos de capital privado cotizados y fondos de fondos -que a su vez invierten en private equity". La barrera de entrada suele ser la aportación mínima, que es más elevada que para el resto de fondos.

Larraz explica cómo transitó desde el capital riesgo al mundo cotizado. Su principal problema al empezar en Bolsa fue el enorme universo de inversión, dónde buscar buenas oportunidades de inversión, ya que en el capital riesgo éstas son muy limitadas...

El CEO de Finizens, Giorgio Semenzato y el director de desarrollo de negocio de la compañía, Felipe Moreno, también participaron en el programa del pasado domingo para destacar las ventajas de la gestión pasiva indexada, por su diversificación y sus bajas comisiones.

Como cada semana, Value School hizo sus recomendaciones para profundizar en el tema del día.